ANSA/Europa: Bruselas avanza hacia el euro digital

La aprobación de los gobiernos permite ahora aproximar la postura del Parlamento Europeo, de cara al inicio de las negociaciones interinstitucionales (trílogos).

Los proyectos de reglamento consultados por ANSA muestran que el acuerdo del Consejo no solo confirma el marco de la propuesta presentada por la Comisión en junio de 2023, sino que también introduce aclaraciones políticamente relevantes y medidas de refuerzo, en particular en lo que respecta a las comisiones a los comerciantes, la resiliencia de los pagos y la protección del efectivo.

La cuestión de las comisiones es un punto clave del acuerdo. El texto del Consejo introduce un mecanismo de doble límite: una fase inicial, en la que los límites se calculan con base en instrumentos de pago comparables, y una fase de plena aplicación, en la que los límites se vincularán a los costes reales de los servicios.

El objetivo es garantizar que más del 90% de los comercios, especialmente los más pequeños, se beneficien del euro digital, independientemente del Estado miembro en el que operen.

Los grandes comercios, gracias a su poder de negociación, no deberían verse penalizados y podrán negociar condiciones iguales o más favorables que las actuales. Los servicios básicos al consumidor siguen siendo gratuitos.

El acuerdo también confirma que el euro digital tendrá curso legal y podrá utilizarse tanto en línea como fuera de línea, ambos aspectos esenciales para garantizar la continuidad de los pagos, incluso en caso de interrupciones tecnológicas o crisis graves en los sistemas electrónicos.

En este marco, el Consejo refuerza el papel del euro digital como herramienta de resiliencia en los pagos, previendo la posibilidad, en situaciones excepcionales, de remitir a los usuarios a proveedores de servicios de pago alternativos si su proveedor de servicios de pago (PSP) original deja de estar disponible.

Al mismo tiempo, el paquete también refuerza por primera vez la protección del efectivo. Los borradores prohíben las exclusiones unilaterales ex ante, como los cárteles de "no efectivo", aclarando que, en ausencia de un acuerdo expreso entre el pagador y el beneficiario, se debe aceptar el efectivo.

Los Estados miembros también deberán desarrollar un plan de resiliencia del efectivo para garantizar el acceso a los pagos en euros en caso de interrupciones generalizadas de los medios electrónicos. Se prevé una excepción para los puntos de venta no presenciales, como las máquinas expendedoras o los sistemas no presenciales.

En términos de inclusión financiera, el acuerdo permite a los Estados miembros designar no solo oficinas de correos o autoridades públicas, sino también proveedores de servicios de pago comerciales para prestar servicios básicos de euro digital, satisfaciendo así las necesidades de los países sin redes públicas extendidas.

Finalmente, la gobernanza de los límites de propiedad sigue siendo fundamental: el Consejo se alinea con las directrices del Eurogrupo, asignando al BCE la responsabilidad final de definir los límites de propiedad dentro de un marco político para preservar la estabilidad financiera.

Tras la adopción de la orientación general por parte del Consejo, el Parlamento Europeo pretende finalizar su posición para la primavera de 2026. A continuación, se celebrarán negociaciones interinstitucionales. La emisión del euro digital sigue estando prevista para 2029. (ANSA).