ANSA/Francia: Fracasa el acuerdo presupuestario, París avanza hacia una ley especial

La falta de acuerdo entre las dos cámaras del Parlamento francés impide la aprobación de un presupuesto antes del 31 de diciembre, lo que suscitó duras críticas tanto de la oposición como del gobierno.

La política derechista Marine Le Pen arremetió contra el primer ministro Sébastien Lecornu por una deuda descontrolada, mientras que el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, acusó a los sectores de derecha del Senado de bloquear el país.

"El gobierno reconoce el fracaso de las negociaciones", escribió el primer ministro en X, y agradeció a todos los parlamentarios que "trabajaron y buscaron, de buena fe, un compromiso razonable".

En ese sentido, lanzó duras críticas a "la falta de voluntad de algunos parlamentarios para llegar a un acuerdo, como, lamentablemente, se temía desde hacía varios días".

Una referencia no tan sutil al obstruccionismo de algunos diputados republicanos (LR), acusados ;;de haber descarrilado el acuerdo.

"En este contexto reuniré, a partir del lunes, a los principales líderes políticos para consultarles sobre el camino a seguir para proteger al pueblo francés y encontrar las condiciones para una solución", añadió el premier.

Según fuentes cercanas a Lecornu, el premier pretende encargar al Consejo de Estado la elaboración de una ley especial para garantizar el funcionamiento del aparato estatal incluso en ausencia de presupuesto.

Se trata, en esencia, de un texto técnico que introduce una especie de presupuesto provisional.

Se espera que los debates sobre el presupuesto se reanuden en el Parlamento en enero.

Mientras, según el Instituto Nacional de Estadística, la deuda pública francesa alcanzó los 3.482.200 millones de euros al final del tercer trimestre de 2025, un nuevo récord, equivalente al 117,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

La deuda francesa, precisó el organismo con sede en París, aumentó en 65.900 millones entre julio y septiembre, tras un aumento de 70.900 millones el trimestre anterior.

"Este es el balance de los 'pseudoexpertos' que rechazan las soluciones de la Agrupación Nacional: la deuda está fuera de control. El Señor Macron pagará esta deuda subiendo los impuestos. Solo la Agrupación Nacional tendrá el coraje de sanear nuestras finanzas públicas y gestionar con seriedad el dinero de los franceses", escribió la líder de la RN, Marine Le Pen. Ya ayer, fuentes gubernamentales criticaron el radicalismo de un pequeño sector del grupo Les Républicains (LR), que, por razones puramente políticas, pone en riesgo el acuerdo.

Sin embargo, en los últimos días, Lecornu logró asegurar la parte del presupuesto destinada a la Seguridad Social (PLFSS) para 2026.

Este resultado no era inevitable y no se ve comprometido por el fracaso presupuestario de hoy. (ANSA).