ANSA/Género: Acusan a bisnieto de Churchill de atacar a exmujer

Spencer-Churchill, aristócrata británico de 70 años, descendiente directo del primer ministro de Segunda Guerra Mundial y también emparentado con la familia de la fallecida princesa Diana, deberá responder ante la justicia por al menos tres agresiones que habría cometido contra Griffiths, con quien contrajo matrimonio en 2002 y de quien se separó el año pasado.

La identidad de la denunciante se conoció tras una audiencia preliminar celebrada para formalizar los cargos, que debía desarrollarse ante un juez del Oxford Magistrates' Court, pero que fue pospuesta por razones técnicas hasta el 5 de enero y trasladada al High Wycombe Magistrates' Court.

La imputación se conoció públicamente el martes, cuando trascendió que Spencer-Churchill había sido detenido a mediados de 2024, tras una denuncia por episodios de violencia que, según la policía, habrían ocurrido entre 2022 y 2024. Fue liberado bajo fianza, aunque permaneció formalmente investigado.

Las presuntas agresiones habrían tenido lugar en una residencia de Woodstock, en el condado inglés de Oxfordshire, cerca del Palacio de Blenheim, la histórica mansión familiar donde nació Winston Churchill en 1874.

Aunque el palacio se encuentra actualmente bajo la gestión de la Blenheim Palace Heritage Foundation y es utilizado en ocasiones para eventos oficiales del gobierno británico o de la Casa Real, el duque mantiene allí un alojamiento privado.

Calificado desde hace años por la prensa británica como la "oveja negra" de su linaje, Charles James Spencer-Churchill acumula un largo historial de escándalos y antecedentes penales.

Ha enfrentado alrededor de una veintena de procesos y condenas por delitos relacionados con drogas, robos y una agresión, en estado de ebriedad, contra un agente de policía.

Estos episodios lo llevaron en el pasado a cumplir penas de prisión y provocaron una ruptura con su padre, quien intentó desheredarlo antes de fallecer, en 2014. No obstante, como primogénito, Spencer-Churchill heredó hace 12 años el histórico y prestigioso título de duque de Marlborough.

El aristócrata también está emparentado con la dinastía estadounidense Vanderbilt, a través de su bisabuela Consuelo Vanderbilt, una de las grandes herederas del capital industrial norteamericano de finales del siglo XIX.

Pese a su controvertida trayectoria personal, Spencer-Churchill tuvo ambiciones políticas, al igual que otros descendientes del célebre primer ministro británico. Durante un tiempo fue concejal en el ayuntamiento de Woodstock por el Partido Conservador, la misma fuerza política de su antepasado Winston Churchill. (ANSA).