ANSA/Gran Bretaña: Drogas y estupro a su esposa con ayuda de cinco hombres

Philip Young, de 49 años, se encuentra en el centro de este caso impactante y ha sido arrestado por la policía por presuntamente abusar, sexual y físicamente, de su ahora exesposa durante 13 años consecutivos.

Este oscuro relato se desarrolla en el distrito de Covingham y Nythe, en Wiltshire, al sur de Inglaterra, donde Young fue concejal del Partido Conservador entre 2007 y 2010.

Tras su separación de la víctima, Young fue inculpado y se le ha ordenado permanecer en prisión preventiva mientras espera su primera audiencia, programada para el 23 de enero en el Tribunal de la Corona de Swindon. En esta audiencia, deberá responder por los graves cargos que enfrenta.

Asimismo, se han confirmado los cargos de complicidad contra cinco coacusados: Norman Macksoni y Dean Hamilton, ambos de 47 años; Conner Sanderson Doyle, de 31; Richard Wilkins, de 61; y Mohammed Hassan, de 37.

La policía de Wiltshire ha especificado que cuatro de estos hombres son de "ascendencia británica blanca", mientras que uno es de origen asiático, alineándose con las directrices gubernamentales que exigen mayor transparencia sobre el origen étnico de los imputados.

El comandante de la policía local, Geoff Smith, ha asegurado que la investigación es el resultado de búsquedas "complejas", aunque ha mantenido la confidencialidad sobre los detalles de lo que se presenta como un caso atroz y sórdido.

El caso ha llamado la atención internacional, ya que los medios franceses lo han comparado con el de Giséle Pelicot, quien fue violada durante al menos una década bajo efectos de drogas en su hogar en Mazan, Francia, por decenas de desconocidos reclutados en Internet por su esposo, Dominique.

Pelicot se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia doméstica y la sumisión sexual, en un proceso judicial que culminó en la condena pública de su agresor.

En una poderosa manifestación de valentía, la exesposa de Young, Joanne, de 48 años, ha decidido renunciar a su anonimato y presentarse públicamente.

Su decisión, tras numerosas conversaciones con investigadores y grupos de apoyo, refleja su determinación para enfrentar a quienes la "atomentaron" durante años detrás de las paredes de un hogar que parecía respetable.

Con este acto, Joanne busca no solo su propia justicia, sino también visibilizar un problema profundamente arraigado en la sociedad y alentar a otras víctimas a hablar. (ANSA).