ANSA/Hollywood: El hijo del cineasta Rob Reiner, detenido por la muerte de sus padres

Fue su hija Romy, que vive al otro lado de la calle, quien hizo el macabro descubrimiento, lo que llevó a la policía a sospechar de "un familiar", siempre según la misma fuente.

"Estamos desconsolados por esta repentina pérdida", dijeron allegados a la pareja.

Según TMZ, que cita fuentes de la familia, Rob Reiner, la esposa Michele y el hijo Nick habían participado el sábado en una fiesta navideña del cómico Conan O'Brien y allí padre e hijo mantuvieron una acalorada discusión.

Rob y Michele a ese punto abandonaron la fiesta y no es claro si Nick, acusado hoy del asesinato de los padres, se fue con ellos.

Según TMZ, Michele en los últimos meses se quejó con los amigos que ella y su marido estaban desesperados porque Nick continuaba haciendo uso de drogas y los dos padres no sabían qué hacer: "intentamos de todo".

Nick, de 32 años, ahora permanece bajo custodia del Departamento de Policía de la ciudad, después de que sus padres fueron encontrados degollados en su casa de Brentwood, según TMZ.

Billy Crystal y Larry David fueron de los primeros en acudir a la mansión decorada con motivos navideños en el elegante suburbio de Brentwood, donde Rob y Michele fueron encontrados asesinados, el domingo por la tarde en Los Ángeles.

Crystal y David llegaron por separado tras recibir la trágica noticia de la muerte de sus dos amigos. Crystal, protagonista de la película más famosa del director, "Cuando Harry conoció a Sally", así como de "The Spinal Tap" y "La princesa prometida", "parecía estar al borde de las lágrimas", según contó un vecino a la cadena afiliada de LA NACION en Los Ángeles.

David y Reiner habían colaborado en la serie de HBO del comediante, "Curb Your Enthusiasm", en la que el director tuvo un cameo.

El prolífico trabajo de Reiner -de 78 años- incluye la dirección de "Cuando Harry conoció a Sally", "La princesa prometida" y "Algunos hombres buenos". Su papel revelación como actor fue el del yerno de Archie Bunker en la serie de televisión "Todo en familia".

Las estrellas de Hollywood rindieron homenaje a Rob Reiner, tanto como colegas como fans de su obra. Kathy Bates, protagonista de "Misery" de Reiner, basada en el thriller de Stephen King, declaró a The Hollywood Reporter que estaba "absolutamente devastada" tras el hallazgo del cuerpo sin vida del director y su esposa, Michele, en su casa de Los Ángeles el domingo.

Michele Singer Reiner, de 70 años, trabajaba como fotógrafa a finales de los 80 cuando, sin querer, cambió el curso de la historia del cine. Un día, visitó el set de rodaje en Nueva York de la comedia romántica "Cuando Harry conoció a Sally..." y estaba viendo una escena en la que los personajes enamorados de Meg Ryan y Billy Crystal discutían cuando Reiner, el director de la película, la vio a lo lejos. Allí nació el amor que perduró hasta hoy.

Desde su intento de limitar las cadenas de tiendas en Malibú, California, hasta su contribución a la revocación de la Proposición 8, la efímera prohibición del matrimonio igualitario en California, Rob Reiner fue un reconocido defensor de las causas liberales, y los líderes del Partido Demócrata lamentaron el domingo la noticia de su fallecimiento.

Incluso, el expresidente Barack Obama declaró que él y su esposa, Michelle, estaban desconsolados y que el legado de Reiner trascendía su prolífica carrera como actor y director de cine y televisión.

En tanto, el presidente, Donald Trump, dijo estar "muy triste" por la muerte de Rob Reiner y su esposa, a través de su cuenta de la red social Truth.

Sin embargo, el magnate también ofreció sus condolencias con duras críticas: "Él y su esposa, Michele, aparentemente fallecieron debido a la ira que causó a otros debido a su grave, persistente e incurable enfermedad, una enfermedad debilitante conocida como 'Síndrome de Trastorno de Trump', a veces también llamado TDS".

"Era conocido por haber hecho enloquecer a la gente con su furiosa obsesión por el presidente Donald J. Trump, con su evidente paranoia que alcanzó nuevas cimas mientras la administración Trump superaba cada objetivo y expectativa de grandeza, y con la edad de oro de América a la vuelta de la esquina, quizás como nunca antes. Que Rob y Michele descansen en paz", destacó el jefe de la Casa Blanca. (ANSA).