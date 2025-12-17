ANSA/Hollywood: Los premios Oscar se mudan a YouTube desde 2029

El anuncio fue realizado este miércoles por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El acuerdo entre la Academia y YouTube comenzará con la 101ª edición de los Oscar en 2029 y se extenderá hasta 2033.

Desde la década de 1970, la gala se emitía en vivo por la cadena ABC, una relación que llegará a su fin con este nuevo contrato.

"Estamos encantados de iniciar una asociación global y multifacética con YouTube, que será el futuro hogar de los Oscar y de nuestra programación anual", señalaron en un comunicado conjunto el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor.

Ambos destacaron que, como organización internacional, la Academia busca ampliar el alcance de sus contenidos.

"Esta alianza nos permitirá expandir el acceso al trabajo de la Academia a la mayor audiencia mundial posible, en beneficio de nuestros miembros y de la comunidad cinematográfica", afirmaron.

Según los responsables de la institución, el acuerdo aprovechará "el enorme alcance de YouTube" y permitirá nuevas formas de interacción con la audiencia, al tiempo que se preserva el legado histórico de la premiación.

El acuerdo refleja la creciente centralidad de YouTube en el ecosistema audiovisual y el reconocimiento por parte de Hollywood del poder de las plataformas digitales.

Según datos de Nielsen, YouTube concentró el mayor porcentaje de visualización de televisión en streaming en Estados Unidos el mes pasado.

La decisión llega en un contexto de audiencias en declive para los Oscar. La ceremonia alcanzó su pico en 1998, cuando "Titanic" ganó 11 estatuillas y atrajo a unos 55 millones de espectadores. La transmisión más reciente reunió a cerca de 20 millones, una mejora respecto a los años de pandemia, pero muy por debajo de sus máximos históricos.

"El Oscar es una de nuestras instituciones culturales esenciales, que celebra la excelencia en la narración y el arte", afirmó el CEO de YouTube, Neal Mohan.

"Esta alianza permitirá inspirar a una nueva generación de creadores y amantes del cine en todo el mundo, respetando al mismo tiempo el legado de los premios".

Según informó la Academia, la ceremonia de entrega -incluida la alfombra roja y los contenidos detrás de escena- estará disponible en vivo y de forma gratuita a nivel global a través de YouTube. En Estados Unidos, también podrá verse mediante YouTube TV. (ANSA).