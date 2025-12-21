ANSA/Israel: Israel aprueba 19 nuevos asentamientos en Cisjordania

El núcleo duro del gobierno del premier, Benjamin Netanyahu, avanza sin tregua y anuncia la aprobación de 19 nuevos asentamientos en la región: una medida que eleva a 69 el número de colonias israelíes autorizadas en los últimos tres años.

Como subrayó el exultante Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y miembro del ala de extrema derecha del gobierno, este ritmo de expansión de las colonias israelíes en territorios palestinos, generalmente consideradas ilegales, según el derecho internacional, "es de niveles récord".

Los principales objetivos de la decisión —añadió— son dos: permitir que "el pueblo de Israel" "regrese a su tierra" y "bloquear la creación de un Estado terrorista palestino".

El nuevo plan, destacó el diario Haaretz, también incluye cuatro asentamientos evacuados en 2005 en el marco de una ley denominada "de desconexión" que ahora, según las intenciones del gobierno de Netanyahu, podrán ser restablecidos.

"Veinte años después, estamos corrigiendo una dolorosa injusticia", comentó Smotrich, quien considera que la autorización de nuevas colonias es una iniciativa de "sionismo simple, correcto y moral".

Estos proyectos fueron aprobados por el gabinete de seguridad, compuesto por un círculo restringido de miembros del gobierno. Inmediatamente, el anuncio fue recibido con un notable silencio por parte de la comunidad internacional.

La decisión que alegra a los halcones de Netanyahu llega en un momento en que tanto en Cisjordania como en Gaza, la sangre continúa fluyendo, a pesar de la tregua entre Israel y Hamás vigente desde octubre y de las negociaciones en curso entre varios países para consolidar la desescalada.

Según fuentes locales, en Gaza City, el domingo, tres civiles fueron asesinados en ataques de drones israelíes y al menos tres mujeres de una misma familia murieron en el colapso de una casa previamente dañada por bombardeos.

El pasado sábado, en cambio, soldados israelíes mataron en el norte de Cisjordania a un joven de 16 años y a otro de 22, tras un ataque de estos últimos a los soldados, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Aproximadamente 24 horas después, se reportaron enfrentamientos en la misma zona entre colonos y palestinos, con las fuerzas israelíes abriendo fuego, hiriendo a varios residentes locales y provocando arrestos. (ANSA).