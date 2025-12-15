ANSA/Israel: La Casa Blanca reprendió a Netanyahu por violar la tregua de Gaza

Lo reporta Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses.

El mensaje llega en medio de crecientes tensiones entre la administración Trump y el gobierno de Netanyahu sobre la siguiente fase del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza y la política regional más amplia de Israel.

Según los dos funcionarios estadounidenses, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff y el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, están muy frustrados con Netanyahu, quien tiene previsto reunirse con el magnate en Mar-a-Lago el 29 de diciembre.

El sábado, Israel mató a Raed Saad, subcomandante del ala militar de Hamás y uno de los presuntos artífices de los atentados del 7 de octubre en la ciudad de Gaza. Funcionarios estadounidenses afirmaron que el gobierno israelí no notificó ni consultó a Estados Unidos antes del ataque.

"El mensaje de la Casa Blanca a Netanyahu fue: 'Si quiere arruinar su reputación y demostrar que no respeta los acuerdos, adelante, pero no permitiremos que arruine la reputación del presidente Trump después de que él mediara en el acuerdo de Gaza'", declaró un alto funcionario estadounidense.

Un funcionario israelí confirmó el descontento de la Casa Blanca, pero argumentó que el mensaje fue más moderado, es decir, que "algunos países árabes" consideran la acción una violación del alto el fuego.

Sin embargo, según funcionarios estadounidenses, la Casa Blanca fue inequívoca en su evaluación de que Israel violó el alto el fuego.

Este, según Axios, fue solo el último de una serie de enfrentamientos entre la Casa Blanca y el gobierno de Netanyahu.

La administración Trump, por ejemplo, cree que los ataques transfronterizos de Netanyahu están socavando los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar al gobierno de Al Sharaa a estabilizar el país y el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo de seguridad entre Siria e Israel.

La Casa Blanca también está cada vez más preocupada por la violencia de los colonos contra los palestinos y lo que considera provocaciones israelíes.

Funcionarios estadounidenses creen que las políticas israelíes están creando un clima que socava los esfuerzos de la Casa Blanca por ampliar los Acuerdos de Abraham, especialmente con Arabia Saudita.

"Estados Unidos no le pide a Netanyahu que comprometa la seguridad de Israel. Le pedimos que no tome medidas que se perciban como provocaciones en el mundo árabe", declaró uno de ellos.

También hay fricción en torno a Gaza. La Casa Blanca cree que Netanyahu tiene poca visión de futuro en muchos temas, en particular en lo que respecta a la transición a la segunda fase del acuerdo de paz, que requiere una mayor retirada de las tropas israelíes. El presidente Trump le dijo a Netanyahu, en una reciente llamada telefónica, que debe ser un "mejor socio" en Gaza.

"Steve y Jared están furiosos por la inflexibilidad de Israel en varias cuestiones relacionadas con Gaza", dijo un funcionario estadounidense, refiriéndose a Witkoff y Kushner.

(ANSA).