ANSA/Israel: Netanyahu planea informar a Trump sobre posibles nuevos ataques a Irán

De acuerdo con esas fuentes, Israel considera que Teherán también está reconstituyendo instalaciones de enriquecimiento nuclear bombardeadas por Estados Unidos en junio, aunque evalúa que el riesgo más inmediato proviene de la producción acelerada de misiles balísticos y de los esfuerzos por reparar los sistemas de defensa aérea iraníes.

Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tienen previsto reunirse a fines de mes en Mar-a-Lago, donde el israelí buscará convencer al mandatario estadounidense de que el avance misilístico iraní representa una amenaza regional que podría requerir una acción rápida, incluyendo apoyo directo de Estados Unidos.

En junio, Estados Unidos lanzó la Operación Midnight Hammer, una ofensiva aérea masiva contra instalaciones nucleares iraníes que incluyó bombarderos B-2 y bombas antibúnker de 30.000 libras. Trump afirmó que el ataque afectó la capacidad nuclear de Irán, aunque evaluaciones preliminares indicaron que el daño podría haber sido menor al anunciado públicamente.

En paralelo, fuerzas israelíes atacaron sitios de misiles balísticos y sistemas de defensa aérea iraníes, incluidos los S-300, debilitando significativamente la capacidad de Irán para proteger su espacio aéreo.

Para Israel, el programa de misiles balísticos se ha convertido en la principal amenaza inmediata, incluso por encima del avance nuclear. Según fuentes citadas, Irán podría llegar a producir hasta 3.000 misiles por mes si no se lo frena, lo que alteraría el equilibrio estratégico regional.

La preocupación israelí es que un gran volumen de misiles permitiría a Teherán defender mejor sus sitios nucleares, facilitando en una segunda etapa la reanudación acelerada del programa atómico. A esto se suma el financiamiento de proxies regionales, otro punto central en la evaluación de seguridad de Israel.

En este contexto, Netanyahu planea presentar a Trump un menú de opciones militares, similar al discutido antes de los ataques de junio: desde una acción exclusivamente israelí hasta operaciones conjuntas o apoyo militar estadounidense directo.

El planteo israelí llega en un momento delicado para Trump, que evalúa posibles acciones militares en otros frentes, como Venezuela, mientras intenta capitalizar políticamente el cese del fuego entre Israel y Hamas y los ataques contra Irán.

Al mismo tiempo, Teherán ha manifestado interés en retomar conversaciones diplomáticas con Washington, lo que podría complicar la presión israelí para avanzar con nuevas operaciones militares.

Trump ha advertido públicamente que no permitirá que Irán reconstruya su capacidad nuclear o misilística, aunque también dejó abierta la puerta a negociaciones. "Si lo intentan sin un acuerdo, los volveremos a destruir", afirmó recientemente.

(ANSA).