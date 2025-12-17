ANSA/Italia: Alerta de hacker en el barco GNV en Francia, dos letones detenidos

Nadie lo ha confirmado oficialmente, pero todo parece apuntar al Kremlin.

El "Fantastic" es un ferry de 188 metros con capacidad para más de 2.000 pasajeros y casi 800 vehículos.

Este monstruo marino fue detenido el sábado en el puerto francés de Sète: "La compañía identificó y neutralizó un intento de intrusión, que no tuvo impacto en los sistemas de protección de la compañía, y reportó el incidente", según un comunicado de GNV.

La redada de las autoridades duró varias horas, durante las cuales el barco, que garantizó "plena cooperación y confidencialidad", proporcionó "actualizaciones constantes y asistencia a los pasajeros".

Tras las comprobaciones, el "Fantastic" reanudó su ruta hacia el norte de África el domingo.

Dos tripulantes fueron arrestados: un ciudadano búlgaro, que posteriormente fue liberado, y un letón de 20 años, acusado y puesto bajo custodia.

La fiscalía de París lo acusa de formar parte de un grupo organizado "para atacar un sistema automatizado de procesamiento de datos, con el fin de servir a los intereses de una potencia extranjera".

Según informes, utilizó una memoria USB para infectar los sistemas del barco con malware, un troyano de acceso remoto (RAT).

Esa misma tarde, la fiscalía de Génova ordenó la detención de un segundo marinero letón, identificado como presunto cómplice.

El hombre se encontraba a bordo de un barco en Nápoles.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, advirtió que se trata de un asunto muy grave: "Los investigadores están claramente siguiendo la pista de una injerencia extranjera, que actualmente suele provenir del mismo país", declaró sin proporcionar más detalles.

Si bien se sabe que París sospecha de Moscú por varios otros incidentes, algunos de ellos provocadores, ocurridos en el país desde el inicio de la guerra en Ucrania, donde Francia encabeza el grupo de los voluntarios que apoya a Kiev.

Según expertos citados por medios franceses, el intento de hackeo del "Fantastic" podría haberse originado en el GRU, la agencia de inteligencia militar rusa creada durante la era estalinista y que, a diferencia de su rival, el KGB, sobrevivió al colapso de la URSS.

El malware podría haber permitido el control total del barco, con trágicas consecuencias, incluido su hundimiento deliberado.

Esta hipótesis apocalíptica fue desmentida por fuentes cercanas a la investigación citadas por Bloomberg, quienes afirman que los hackers "intentaron acceder a la red informática de la oficina del barco, pero no pudieron acceder a sistemas operativos como los de navegación, propulsión o su sistema de identificación automática (AIS)".

En resumen, es imposible secuestrar el buque remotamente para causar una masacre.

Sin embargo, el acceso a los sistemas corporativos de los barcos resulta muy atractivo para los agentes de inteligencia de todo el mundo: al controlar las redes a bordo, también pueden lanzar operaciones de vigilancia a largo plazo, como el seguimiento de movimientos militares y comerciales sensibles en todo el mundo.

Una rica fuente de ingresos para los "James Bond" del Kremlin. (ANSA).