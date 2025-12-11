ANSA/Italia: Campeón europeo en esperanza de vida

Esta es, en resumen, la imagen de Italia que revela el informe "Perfiles de Salud por País de la UE 2025", disponible hoy en el sitio web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el documento, en 2024, "la esperanza de vida en Italia alcanzó un récord de 84,1 años, la más alta de la Unión Europea (junto con Suecia), seis meses por encima del nivel prepandémico".

"Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer —continúa el documento— representan más de la mitad de las muertes, mientras que las muertes evitables se concentran en el cáncer de pulmón, la COVID-19 y la cardiopatía isquémica".

A pesar del rápido envejecimiento de la población, los italianos mayores generalmente tienen mejores resultados de salud que la media de la UE, aunque "persisten desafíos, como la hipertensión generalizada no diagnosticada o no tratada y el aumento de las tasas de tabaquismo", señala el documento.

En Italia, "el tabaquismo entre los adultos alcanzó un nivel ligeramente inferior al 20%. Sin embargo, un "inquietante 27% de los jóvenes de 15 años declaró haber fumado en el último mes, el tercer nivel más alto de la Unión Europea", advierte la OCDE.

En cuanto al consumo de alcohol, "es en general moderado, aunque el consumo excesivo de alcohol episódico afecta al 10% de los adultos y a uno de cada seis jóvenes italianos".

En 2023, el gasto sanitario de Italia ascendió al 8,4% del PBI, por debajo de la media de la UE.

"Si bien la densidad de médicos se encuentra entre las más altas de la UE" —enfatiza el informe—, "el sistema sanitario se enfrenta a una escasez de personal de enfermería debido a la formación limitada y a los salarios poco competitivos".

"Entre los desincentivos estructurales y el envejecimiento de la fuerza laboral, la medicina general está disminuyendo, y las regiones del norte experimentan la mayor escasez de capacidad", subraya.

De ahí la alarma por los retrasos en la atención médica.

"Las largas listas de espera —advierte la OCDE— representan el principal obstáculo para el sistema sanitario italiano. Un problema que obligó a más del 7% de la población a prescindir de la atención médica necesaria en 2023".

"A esto se suma la relativamente baja cobertura pública de servicios ambulatorios y dentales, lo que a menudo lleva a los pacientes a pagar de su bolsillo para acceder más rápidamente a servicios privados".

Según los autores del artículo, esto genera disparidades significativas: en 2024, los adultos en riesgo de pobreza tenían 2,5 veces más probabilidades de tener necesidades de atención médica insatisfechas que la población general. (ANSA).