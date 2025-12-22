ANSA/Italia: Cinco indultos de Mattarella por las fiestas

Son solo dos de las historias que recogen los cinco decretos de indulto firmados por el presidente de la República, Sergio Mattarella.

Además de Abdelkarim Alla F. Hamad y Franco Cioni, también recibieron la clemencia del jefe de Estado Zeneli Bardhyl, Gabriele Spezzuti y Alessandro Ciappei. Todos fueron condenados por delitos distintos, que van desde la evasión del arresto domiciliario hasta el fraude.

Y las cinco gracias concedidas por Mattarella son igualmente diversas: van desde el indulto total hasta el parcial, pasando por la condonación de la pena económica.

El indulto que extingue por completo la pena de prisión fue otorgado a Bardhyl y a Cioni. Este último había sido condenado a más de seis años de cárcel por el homicidio voluntario de la mujer con la que estuvo casado durante 50 años, quien padecía una enfermedad en fase terminal.

Al concederle la gracia —que anuló una pena de cinco años y medio de prisión— Mattarella tuvo en cuenta también el estado de salud del condenado, el perdón expresado por la hermana de la víctima y la "condición particular en la que se produjo el hecho".

En el caso de Bardhyl, condenado a un año y medio de prisión, el presidente valoró los dictámenes del juez de vigilancia penitenciaria y del fiscal general, quienes señalaron que haberse alejado del domicilio donde cumplía la obligación de residencia no configuraba el delito de evasión y, por lo tanto, no constituía un hecho punible.

La gracia sobre la pena restante por cumplir fue concedida a Ciappei, condenado a diez meses de prisión por un fraude cometido en 2014. En este caso, Mattarella consideró la "escasa gravedad concreta del hecho y el carácter ocasional de la conducta ilícita", además de la situación personal del condenado, quien retomó un proyecto de vida y trabajo en el extranjero.

El indulto parcial fue otorgado a "Al…", exfutbolista de 30 años y estudiante de ingeniería en Libia. Lleva diez años en prisión tras haber sido condenado a 30 años por complicidad en homicidio múltiple y violación de las normas migratorias, a raíz del llamado "desembarco de Ferragosto" de 2015.

Diversas asociaciones y ONG impulsaron el caso y defendieron su inocencia. La gracia parcial —que extingue una parte de la pena de prisión aún pendiente— se concedió en atención a la "joven edad del condenado al momento de los hechos", al "provechoso proceso de rehabilitación iniciado en prisión" y al "contexto particularmente complejo y dramático en el que se produjo el delito".

Por último, Mattarella concedió un acto de clemencia sobre la multa pendiente de pago —$80.000— a Spezzuti, quien había sido condenado a una pena de prisión, cumplida hasta 2014, y a una sanción económica de $90.000 por delitos vinculados al tráfico de drogas cometidos en 2005.

Con estas cinco gracias, el jefe de Estado suma 27 indultos concedidos desde el inicio de su segundo mandato, sobre un total de 1.507 solicitudes examinadas. De ellas, 1.020 fueron rechazadas y 220 archivadas o incorporadas al expediente. Otras 240 solicitudes fueron archivadas por falta manifiesta de los requisitos necesarios. (ANSA).