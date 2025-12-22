ANSA/Italia: Ejércitos fuertes evitan las guerras, Meloni

Hay margen para alguna concesión a la Liga, con una fórmula que incluya también ayuda destinada a la población civil, e incluso se habla de incorporar en el preámbulo una referencia a las negociaciones en curso.

Sin embargo, el fondo del decreto no cambiará respecto de las medidas que en estos cuatro años permitieron enviar doce paquetes de suministros.

No fueron casuales las precisiones de la primera ministra durante su intervención por videoconferencia con los contingentes militares desplegados en el exterior, cuando citó la fórmula latina si vis pacem, para bellum —si quieres la paz, prepárate para la guerra—.

"No es, como muchos creen, un mensaje belicista. Todo lo contrario: es un mensaje pragmático. Solo una fuerza militar creíble aleja la guerra", afirmó.

El mensaje estuvo dirigido también hacia el interior de su propio gobierno. "La fuerza de los ejércitos y su credibilidad son el instrumento más eficaz para evitar las guerras. El diálogo, la diplomacia y las buenas intenciones son importantes, pero deben apoyarse en bases sólidas", advirtió Meloni.

Desde el Comando Operativo de Vértice Interfuerzas, agradeció a sus compatriotas uniformados que, en distintos escenarios de crisis, son "valorados y requeridos" porque saben "combinar capacidad y humanidad, fuerza y compromiso", porque saben "cómo combatir" y también, "mejor que nadie", qué hacer "para no llegar a tener que combatir".

La diferencia, subrayó, "es la capacidad que hemos tenido de poner el corazón más allá del obstáculo, lo que nos permitió resistir incluso en los territorios más complejos y difíciles".

Sin embargo, no serán protagonistas en Ucrania, ya que la línea del gobierno —reiterada en varias ocasiones por Meloni— es no enviar tropas sobre el terreno. Italia, eso sí, continuará garantizando su apoyo a Kiev.

El decreto para prorrogar la cesión de armamento se espera para el último Consejo de Ministros del año, el 29 de diciembre, y desde hace días continúan los intentos de mediación con la Liga, desde donde sigue filtrándose optimismo sobre una supuesta "discontinuidad" respecto de los decretos anteriores.

Desde la oposición, Enrico Borghi, de Italia Viva, advierte que "las sacudidas dentro de la mayoría vistas con la ley de presupuesto continuarán con el decreto de ayuda a Ucrania: la Liga quiere introducir un decreto ley trimestral; más inestabilidad que eso me cuesta imaginar". Esa hipótesis fue puesta sobre la mesa, pero rápidamente descartada.

En cualquier caso, el tema no fue abordado en las últimas horas, también porque estuvieron ausentes Guido Crosetto (Defensa) y Antonio Tajani (Exteriores), durante el Consejo de Ministros de la tarde que aprobó el decreto para celebrar el referéndum sobre la justicia en dos jornadas, domingo y lunes, entre el 5 y el 20 de marzo —o hacia finales de mes, con la fecha aún por definir.

La primera ministra, que además entregó un pequeño obsequio navideño a sus ministros, tampoco hizo referencia a las fricciones generadas por la ley de presupuesto.

"Había mucha tranquilidad, no vi nerviosismo", aseguró el ministro de Deportes, Andrea Abodi. Sin embargo, en la mayoría reconocen que las tensiones surgidas por la enmienda sobre las pensiones aún deben decantar.

Giovanni Donzelli, responsable de organización de Hermanos de Italia, señaló en Corriere della Sera que "la síntesis de la conducción siempre llega de manera rápida y eficaz. En política exterior, como en el resto, nunca hemos votado de forma divergente". Y redujo el caos presupuestario a "diferencias entre el ministro Giorgetti, de la Liga, y algunos parlamentarios del mismo partido".

Una tesis que fue refutada por Massimiliano Romeo: "Conviene encontrar un chivo expiatorio en la Liga, pero ese no es el punto", frenó el jefe del bloque leghista en el Senado. "Ahora Hermanos de Italia dice que todo se debe a un choque interno entre leghistas. Pero me parece que también en el tema del perdón fiscal y de los condominios alguien dio marcha atrás…", concluyó. (ANSA).