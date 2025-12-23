ANSA/Italia: Senado aprueba el presupuesto de Meloni

El proyecto, que recibió 110 votos a favor, 66 en contra y dos abstenciones, contempla cerca de 22.000 millones de euros en nuevas medidas —incluidos 3.500 millones añadidos mediante una enmienda de último momento del gobierno y pasa ahora a Diputados para la aprobación definitiva antes del plazo del 31 de diciembre.

"Lo que quiero destacar es que abordamos cuestiones que parecían casi imposibles", dijo Giorgetti a los periodistas en la Cámara Alta.

"Gravar los aumentos salariales derivados de convenios colectivos con solo un 5% era algo que los sindicatos siempre habían reclamado, y lo hicimos para los trabajadores de menores ingresos", dijo el ministro.

Para Giorgetti, "aplicar un impuesto del 1% a los ingresos por productividad también es una señal clara de la dirección en la que debemos avanzar. Este resultado, verdaderamente positivo, demuestra una vez más cómo todo el gobierno respalda el enfoque que iniciamos hace tres años".

El presupuesto generó tensiones dentro de la coalición gobernante, especialmente por los cambios que afectaban los requisitos para acceder de manera anticipada a la pensión estatal, lo que provocó fuertes críticas, incluso desde la Liga, el partido de Giorgetti.

Si bien estos puntos fueron corregidos, los sindicatos y los partidos de la oposición continúan cuestionando el proyecto, al considerar que no hace lo suficiente para impulsar el crecimiento económico ni para atender las necesidades del sistema nacional de salud, entre otros aspectos.

La oposición protestó poco antes de la votación de confianza sobre el presupuesto. Senadores del Partido Demócrata, del Movimiento Cinco Estrellas y del Partido Socialista Italiano alzaron carteles rojos con críticas a la premier Giorgia Meloni.

Una de las medidas más destacadas del paquete es la reducción del segundo tramo del impuesto a la renta (Irpef) para ingresos de entre 28.000 y 50.000 euros, con una baja de la tasa del 35% al 33%.

El proyecto también incluye gravámenes adicionales a bancos y aseguradoras por un valor aproximado de 4.400 millones de euros, destinados a financiar las nuevas medidas. (ANSA).