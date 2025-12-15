ANSA/Italia: Tajani, "necesitamos una inmigración regular, lo piden las empresas"

"Nuestras empresas nos lo piden en cada reunión: las empresas, tanto industriales como agrícolas, necesitan mano de obra y, por lo tanto, formación", dijo Tajani, en la sesión "El desafío migratorio como prioridad internacional" de la Conferencia de Embajadores en la Farnesina (Cancillería).

Además, destacó que la promoción de la lengua italiana a través de institutos culturales es "una herramienta de formación" para quienes luego irán a trabajar a Italia.

El ministro sostuvo que en África, la prioridad es precisamente "fortalecer nuestra colaboración con los países de origen y tránsito. Y la colaboración entre ministerios es esencial".

"Debemos combatir a los delincuentes y abordar estructuralmente las causas profundas de la inmigración. Los resultados están ahí: las llegadas irregulares se redujeron en casi un 60%. Este es un logro extraordinario del gobierno y, por lo tanto, también de los embajadores, tanto hombres como mujeres, que forman parte de esta estrategia. Pero no podemos bajar el ritmo; es cuando las cosas van por buen camino que debemos persistir", subrayó.

Asimismo, destacó que Italia sigue siendo el país líder en llegadas irregulares de migrantes a la Unión Europea.

"Al 9 de diciembre, registramos 64.000 llegadas irregulares por mar. Un fenómeno tan global como la migración, por su propia naturaleza, debe abordarse mediante una estrecha colaboración entre los países de origen, tránsito y destino", insistió.

En ese sentido, afirmó que Italia logró "un resultado muy positivo".

"Con el apoyo de la Unión Europea, por fin podemos contar con una política migratoria que nos permita replantear el concepto de tercer país seguro", dijo.

En otro tramo del discurso, Tajani remarcó que "el marco internacional en el que vivimos pone una vez más la política exterior en el centro del debate público" y destacó el protagonismo de Italia a nivel global, con el impulso del gobierno de Giorgia Meloni.

"Paz, desarrollo y crecimiento: estos son los pilares de nuestra acción, poniendo siempre a las personas en el centro", afirmó.

"Los esfuerzos humanitarios y de paz, incluso en conflictos a menudo olvidados como el de Sudán, siguen siendo una prioridad. Con la nueva iniciativa italiana para Sudán, brindaremos apoyo concreto: en Nochebuena, un avión cargado de alimentos y otros suministros aterrizará en Puerto Sudán, y en Pascua, esperamos poder llegar con un barco cargado de bienes, no solo alimentos, para aliviar el sufrimiento de la población civil", detalló.

Tajani recordó el papel de Italia en el conflicto en Medio Oriente y dijo que el objetivo de su gobierno es el de lograr "dos Estados capaces de convivir en paz y seguridad".

"Trabajamos sin descanso para consolidar el cese del fuego y llegar a una paz verdadera" en Gaza, afirmó.

Agregó que Italia confirmó a la Casa Blanca nuestra intención de "desempeñar un papel fundamental en la reconstrucción".

"Estamos dispuestos a contribuir también en materia de seguridad y estamos a la vanguardia de la asistencia humanitaria", declaró.

"Somos el país occidental que más hizo", destacó, y reiteró que "la cuestión israelí-palestina es crucial para toda la región".

El conflicto en Ucrania también estuvo presente en el discurso de Tajani, quien dijo que "definir el papel y la contribución de Europa a la gestión de la crisis ucraniana es una prueba crucial".

"Las próximas semanas podrían ser decisivas y, una vez más, será esencial mantenernos unidos. La iniciativa de paz estadounidense es una oportunidad que no debemos desaprovechar.

Debemos restaurar la paz en Europa", sostuvo.

El ministro italiano también se refirió a la cuestión del Mar Rojo, "un área crucial" para los "intereses estratégicos" de Italia, que tiene allí hombres en la misión naval europea Aspides, "que permitió a centenares de naves mercantiles italianas atravesar el Mar Rojo y llevar mercaderías hasta el Extremo Oriente gracias a la protección de la marina militar".

Por último, el ministro del Exterior se refirió al comercio y destacó que Italia "incluso superó a Japón en el ranking de países exportadores y ahora ocupa el cuarto lugar a nivel mundial".

"Después de 23 años, Moody's mejoró la calificación de Italia. A pesar de las tendencias proteccionistas y los desafíos en la cadena de suministro, las exportaciones italianas siguen creciendo", afirmó.

"Estamos a la vanguardia en Europa en la promoción de una política de apertura al comercio internacional y en la mejora constructiva del acuerdo alcanzado con Estados Unidos", concluyó. (ANSA).