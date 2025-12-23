ANSA/Italia: Una escoliosis de 117 grados, cirugía extrema para joven de 13 años

Podrá pasar la Navidad en casa y comenzar una nueva vida, dejando atrás años de sufrimiento.

Francesco fue operado por una escoliosis de 117 grados por el Dr. Andrea Piazzolla, director de la Unidad de Cirugía de Columna del Hospital Universitario de Bari.

La operación, que duró más de 10 horas, estuvo precedida de una larga hospitalización. Pero en las últimas horas, Francesco regresó a casa con sus seres queridos, tras afrontar "una batalla compleja: días en cuidados intensivos, dolor, espera y esperanza", como escribieron sus padres en una carta que el propio joven de 13 años leyó en el hospital antes de recibir el alta, en medio de la efusión emocional de los médicos y el personal que lo atendieron desde el 31 de octubre. Y quienes, con su trabajo, le permitieron volver a una vida normal.

"Francesco - explica el Dr. Piazzolla- tenía una forma agresiva de escoliosis, con un empeoramiento drástico: más de 30 grados en tan solo tres meses. Esta rápida progresión requirió una preparación preoperatoria compleja y meticulosa. Durante más de un mes, el niño permaneció hospitalizado, sometido a tracción continua con un sistema especial, el halo, un dispositivo que permite preparar progresivamente la columna para una operación tan delicada, gracias al cual pudimos reducir la escoliosis a 45 grados".

"Tras semanas de tratamiento, sacrificio y un proceso complejo, afrontado con gran valentía, Francesco por fin podrá volver a casa y pasar la Navidad con sus seres queridos", agrega el profesor Giuseppe Solarino, director de la Unidad de Ortopedia.

Los padres del niño de 13 años agradecieron al personal médico y sanitario del Policlínico, comenzando por el "profesor Andrea Piazzolla, un excelente médico, pero sobre todo un hombre de una sensibilidad excepcional", dijeron.

"Él y su extraordinario equipo merecen nuestro más sincero respeto y cariño. Hoy podemos decir, paso a paso, que Francesco lo ha logrado. Y nosotros también. Nunca olvidaremos todo lo bueno que hemos recibido", agregaron.

Desde diciembre de 2020, el Departamento de Cirugía de Columna del Policlínico de Bari realizó más de 300 cirugías de escoliosis, convirtiéndose, como explica el Policlínico, en un referente no solo para Apulia, sino también para pacientes de todo el sur de Italia, capaz de combinar atención altamente especializada, innovación tecnológica y una profunda humanidad.

En cuanto a las futuras inversiones estratégicas en cirugía de columna del Policlínico de Bari, el director general Antonio Sanguedolce anuncia que el próximo año se lanzará y estará operativo el primer sistema integrado de cirugía robótica del sur de Italia dedicado a procedimientos de columna. Esta tecnología aumentará aún más la precisión y la seguridad, con importantes implicaciones para los resultados clínicos. (ANSA).