ANSA/Japón: El debate nuclear vuelve a la agenda en Tokio

En una entrevista televisiva, el exministro de Defensa Itsunori Onodera pidió una reevaluación de la doctrina que durante décadas ha prohibido a Tokio poseer, producir o introducir armas nucleares en su territorio, afirmando que "no reflexionar sobre cuestiones nucleares es políticamente irresponsable".

El impulso para el debate surge después de que un funcionario del gobierno, en una reunión informal con la prensa local en los últimos días, expresara abiertamente su apoyo a la adquisición de armas nucleares por parte de Japón para su propia defensa.

Esta declaración desató un debate abierto en el país, que hasta la fecha es el único del mundo que ha sufrido ataques nucleares, en Hiroshima y Nagasaki en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial.

Onodera, nombrado por la primera ministra Sanae Takaichi para dirigir el Consejo de Investigación de Seguridad del Partido Liberal Democrático (PLD), enfatizó la necesidad de evaluar críticamente la actual dependencia del "paraguas nuclear" estadounidense.

"Decir que nunca tendremos armas nucleares y al mismo tiempo contar con las armas nucleares estadounidenses para nuestra defensa es una contradicción que debe aclararse", afirmó.

El gobierno de Tokio defiende formalmente los tres principios no nucleares, adoptados en 1967 y reafirmados en numerosas declaraciones parlamentarias, incluida la del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Katsuya Okada, en 2010.

Esta posición, sin embargo, deja espacio para una interpretación flexible, ya que en una emergencia no descartaría la introducción temporal de armas nucleares estadounidenses en suelo japonés.

Medios progresistas señalan que la premier Takaichi, considerada un halcón en materia de seguridad, ya había expresado su preocupación, antes de asumir el cargo en octubre, de que una prohibición absoluta de la introducción de armas nucleares pudiera socavar la credibilidad de la disuasión estadounidense.

En este sentido, el PLD, junto con su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (JIP), está iniciando una revisión de tres documentos de estrategia nacional, prevista para fines de 2026, durante la cual el futuro de los principios no nucleares será inevitablemente objeto de escrutinio. (ANSA).