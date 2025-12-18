ANSA/Libros: 10 propuestas para Navidad, para niños y adultos

Con las fiestas acercándose, ya se pueden colocar algunos libros bajo el árbol o leer para entrar en ambiente navideño.

Y la selección abarca desde los más pequeños hasta los adultos, para que todos estén listos para la Nochebuena.

"¿Dónde estás, Papá Noel?", de Ingela P. Arrhenius (Ape Junior), es un pequeño libro con páginas de tapa dura, insertos de fieltro suave e incluso un espejo al final del cuento para que la lectura sea una experiencia sensorial que entretendrá incluso a los más pequeños.

"Que comience la magia - Mi elfo y yo", de Monica Pezzoli (Ape Junior) es un calendario de Adviento con 24 actividades y juegos para cazar elfos juntos, mientras se preparan para la Navidad.

"Feliz Navidad, Oso!", de Bonny Becker (Ilustraciones de Kady MacDonald Denton y traducción de Marinella Barigazzi, Nord-Sud) es otra de las propuestas. Oso y Mickey Mouse han decidido pasar la Nochebuena juntos. Pero a Oso no le gustan los regalos; solo le gustan los pepinillos! ¿Logrará Mickey Mouse hacerle cambiar de opinión?

"Rodolfo y la magia de la navidad", de Robert L. May (Traducción de Augusto Macchetto, Mondadori) propone una nueva aventura para Rodolfo, a quien Papá Noel necesita para iluminar su camino en la noche. Pero la nariz del reno ha desaparecido y, convencido de que ya no puede ayudar, Rodolfo huye. Pero durante su huida, algo mágico sucede y su nariz vuelve a brillar.

"Un regalo de Navidad muy especial", de Stefania Luisi y Michele Bosco (Mondadori), inicia en la mañana de Navidad, cuando Ardilla, Comadreja, Zorro y Tejón encuentran un paquete rojo en el bosque. Al principio, parece que el regalo es para Zorro, pero al abrirlo, encuentra un regalo para Ardilla, que encuentra uno para Comadreja, que encuentra uno para Tejón, y este encuentra... una sorpresa. ¿Conseguirán los cuatro amigos no pelearse? Una historia sobre el valor de compartir, con algunos giros inesperados.

"Una Navidad sorpresa", de Camille Jourdy, (Traducido por Verónica Fonte, Feltrinelli). Leo, el conejo, y sus amigos del bosque están ocupados con grandes preparativos. Es Nochebuena y todos están emocionados por la fiesta que se celebrará bajo el Gran Roble esa noche. Sin embargo, Camilla, la tortuga, está triste porque teme que todos olviden que hoy es su cumpleaños.

"Un cuento de Navidad para niños", de Annamaria Piccione (ilustraciones de Francesc Rovira, Mondadori), es un clásico atemporal, uno de los viajes hacia la salvación más queridos del mundo, que cobra vida a través de las palabras de Piccione y las imágenes de Francesc Rovira, que representan lo que todos podríamos ser si tan solo abrazáramos uno de los valores más elevados del alma humana: el amor.

"El secreto de los muñecos de nieve", de Simon Stephenson (Ilustraciones de Reggie Brown y traducción de Clare Stringer, Mondadori). Blessing tiene diez años y medio y un montón de problemas: el acoso escolar la atormenta, su madre ya no sonríe en casa y la ciudad donde vive, Londres, está atrapada en el invierno más largo de la historia. Todo cambia cuando conoce a Albert Framlington, un excéntrico muñeco de nieve que debe ayudar a todos los niños necesitados.

Otra opción es "Fantasma-Cuentos de espíritus y sombras en Navidad", de varios autores (Traducido por Alessandro Ceni, Feltrinelli). Pasando a los libros para niños mayores, ¿por qué no elegir algo un poco más oscuro de lo habitual para entretenerlos antes de Navidad? Desde Walter Scott hasta Graham Greene, pasando por Edith Nesbit y Jerome K. Jerome, Charles Dickens y Virginia Woolf, esta es una colección de historias de fantasmas de la tradición británica, con un toque festivo.

Por último, "Kit de 24 días del duende de Navidad", de Claudia Romana (Mondadori). La tradición del duende navideño es cada vez más popular: un compañero que aparece en los lugares más insólitos de la casa durante 24 días, trayendo mensajes divertidos. Este manual permite que los padres no tengan que volverse locos buscando inspiración: contiene todo lo necesario (materiales recortables e instrucciones de montaje, un calendario y una lista de materiales) para organizar bromas, actividades y sorpresas diarias. (ANSA).