ANSA/Medios: Adiós a Peter Arnett, voz de la guerra en Vietnam y el Golfo

Tras décadas documentando zonas de guerra, el ex periodista neozelandés falleció a los 91 años en Newport Beach, California, a causa de un cáncer de próstata, confirmó su hija. Elsa Arnett ya era un consumado corresponsal de guerra en 1966, cuando se unió a un batallón de infantería estadounidense encargado de expulsar a los francotiradores enemigos de un sistema de túneles cerca de Saigón. Estaba junto al comandante de la unidad cuando las balas perforaron el mapa que sostenía el oficial, impactando en el pecho al teniente coronel George Eyster, exalumno de West Point.

George Eyster falleció al día siguiente en un hospital de campaña. Arnett escribió su propio obituario, uno de los muchos artículos que reportó desde los húmedos y traicioneros campos de batalla de Vietnam.

Ganó el Premio Pulitzer de Periodismo Internacional ese año, pero permaneció en el país asiático durante una década más. Y cuando las guerrillas del Vietcong invadieron la sede de Associated Press durante la caída de Saigón en 1975 y su jefe, Nate Polowetzky, le dijo que se marchara, se negó. "Básicamente, me dijo que me fuera al infierno", dijo más tarde Polowetzky.

Tras incorporarse a la CNN, entrevistó a Saddam Hussein en la segunda semana de la guerra de Irak y, en 1997, a Osama bin Laden. Al preguntársele sobre sus planes, el cerebro de los atentados del 11 de septiembre respondió: "Los verán y oirán hablar de ellos en los medios. Si Dios quiere".

A lo largo de más de 45 años, Arnett cubrió 17 guerras en Asia, Medio Oriente, Europa y Latinoamérica: su primera exclusiva fue en 1960 sobre un golpe de Estado en Laos. Cuando los tanques bloquearon la oficina de telégrafos de Vientián, se zambulló en el Mekong y nadó hasta Tailandia para encontrar una línea abierta y transmitir la noticia a Associated Press.

Sin embargo, hacia el final de su carrera, Arnett se encontró en problemas por sobrepasar los límites de la ética periodística: dejó CNN en 1999 después de una historia sobre una supuesta atrocidad en la guerra de Vietnam que aparentemente nunca sucedió, y fue despedido de la NBC en 2003 por decirle a la televisión estatal iraquí que el plan militar de la coalición estaba fracasando. (ANSA).