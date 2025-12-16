ANSA/Medios: BBC luchará contra demanda millonaria de Trump

"Como ya hemos aclarado, nos defenderemos en este caso", declaró un portavoz de la BBC, que añadió que la compañía no haría más comentarios sobre los procedimientos legales en curso.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Miami, solicita una indemnización por daños y perjuicios por un importe no inferior a US$5.000 millones por cada uno de los dos cargos: presunta difamación y violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida.

El video que dio origen a la demanda fusionó dos secciones del discurso de Trump del 6 de enero de 2021, de forma que parecía que instaba explícitamente a sus partidarios a atacar el Capitolio, donde los legisladores certificaban la victoria electoral de Joe Biden en 2020.

La demanda se produce tras el lanzamiento, el martes, de la revisión políticamente sensible de la Carta Real de la BBC, que describe la financiación y la gobernanza de la corporación y debe renovarse en 2027.

Como parte de la revisión, se lanzó una consulta pública sobre temas como el papel de la "precisión" en la misión de la BBC y las polémicas reformas a su modelo de financiación, que actualmente se basa en una tarifa obligatoria para cualquier persona que vea televisión en el país.

El ministro Stephen Kinnock enfatizó tras la presentación de la demanda que el gobierno del Reino Unido "es un gran defensor de la BBC".

La BBC ha "sido muy clara en que no hay motivos para responder en cuanto a la acusación del señor Trump sobre el punto más amplio de difamación o calumnia. Creo que es correcto que la BBC se mantenga firme en ese punto", declaró Kinnock a Sky News el martes.

Trump alegó que la BBC le había "puesto palabras en mi boca", llegando incluso a postular que "usaron inteligencia artificial o algo así".

El documental en cuestión se emitió el año pasado, antes de las elecciones de 2024, en el programa insignia de actualidad de la BBC, "Panorama".

"La otrora respetada y ahora desacreditada BBC difamó al presidente Trump manipulando intencional, maliciosa y engañosamente su discurso en un descarado intento de interferir en las elecciones presidenciales de 2024", declaró un portavoz del equipo legal de Trump en un comunicado.

"La BBC tiene una larga trayectoria de engaño a su audiencia en la cobertura del presidente Trump, todo al servicio de su propia agenda política de izquierdas", añade el comunicado.

La British Broadcasting Corporation, cuya audiencia se extiende mucho más allá del Reino Unido, atravesó un período de agitación el mes pasado después de que un informe periodístico volviera a llamar la atención sobre el clip editado.

El escándalo provocó la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, y de la principal ejecutiva de noticias de la organización, Deborah Turness.

La demanda de Trump afirma que el discurso editado del documental fue "inventado y emitido por los demandados una semana antes de las elecciones presidenciales de 2024 en un descarado intento de interferir e influir en el resultado electoral en detrimento del presidente Trump".

La BBC ha negado las acusaciones de difamación legal de Trump, aunque su presidente, Samir Shah, le envió una carta de disculpa. Shah también declaró el mes pasado ante un comité parlamentario del Reino Unido que la emisora ;;debería haber actuado antes para reconocer su error, tras revelarse este en un memorando filtrado al periódico The Daily Telegraph.

La demanda contra la BBC es la última de una serie de acciones legales que Trump ha emprendido contra empresas de medios de comunicación en los últimos años, varias de las cuales han dado lugar a acuerdos multimillonarios. (ANSA).