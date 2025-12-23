ANSA/México: Cada vez más migrantes quieren quedarse

Cifras preliminares del Monitoreo de Protección 2025, realizado por la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones civiles, 66% de los migrantes extranjeros que se encuentran en territorio nacional considera hoy a México como su destino y 31% insiste en ir a Estados Unidos.

El dato surge de 1.490 encuestas recién difundidas, levantadas por la ONU entre migrantes que entraron a México de manera irregular y se encuentran en ciudades de la frontera sur y de la frontera norte del país.

Aunque siguen llegando a este país extranjeros que no pierden la esperanza de que en algún momento se reabran las compuertas para poder entrar a Estados Unidos, México aparece por ahora como una opción, si bien no ideal, por lo menos lo más cercano a lo deseable, según los especialistas.

Giovanni Lepri, representante de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), indicó que, pese a "las agresivas políticas" de Washington contra la "migración no autorizada", siguen llegando a México migrantes de diversas nacionalidades, sea por razones de violencia, persecución o en busca de un mejor nivel de vida".

Ante esta realidad, "México, con toda su idiosincrasia, complejidades y dificultades, en estos últimos años ha demostrado poder ser un país de asilo", afirmó en declaraciones al diario El Economista.

Sin embargo, señaló que este país latinoamericano "tiene la posibilidad" de alcanzar esa categoría, pero no la ha usado a fondo".

En su opinión, los programas como los apoyados por la ACNUR "han demostrado que, con los instrumentos adecuados, sí es posible integrar personas extranjeras que llegan sin nada en las manos, pero con muchas capacidades de aportar al país", pero para ello "se necesitan los ingredientes correctos".

Por ejemplo, insistió en la necesidad de eliminar "la narrativa según la cual el extranjero viene a quitar las oportunidades de empleo a los mexicanos, sobre todo, porque en México hay más de un millón de vacantes, que los mexicanos no están llenando".

Una encuesta reciente de ACNUR entre los migrantes extranjeros deportados desde Estados Unidos y que han llegado a México, 66% reveló la intención de establecerse en el país y continúan llegando.

Según cifras del gobierno mexicano, del 20 de enero al 10 de diciembre de 2025, fueron deportados por Estados Unidos a México 11.886 migrantes extranjeros, mientras que de enero a septiembre de 2025, más de 58.800 extranjeros solicitaron asilo ante la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar).

Las estadísticas de la Comar revelan que, de 2021 a 2025, se registró un incremento considerable en las solicitudes de reconocimiento de condición de refugio, principalmente de personas provenientes de Honduras, Venezuela, El Salvador, Haití y Cuba.

Las cifras van "in crescendo" y mientras entre 2021 y 2023 rebasaron las 100.000 pero en este último año alcanzaron las 140.725. (ANSA).