ANSA/México: Controversia por "cheque en blanco" a FIFA

El gobierno mexicano intentó sacudirse la responsabilidad y acusó al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) de haber pactado estos "privilegios", y la mandataria actual Claudia Sheinbaum afirmó que bajo su administración se "acotaron" algunas de las exenciones fiscales concedidas.

La representante del Gobierno mexicano para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, admitió que la FIFA tendrá exenciones fiscales, pero afirmó que será "sólo por un año", al recordar que originalmente bajo la gestión de Peña "se planteaban" esas prerrogativas "por 10 años", por lo que se tuvo que renegociar ese acuerdo.

Diversos medios informativos han estado dando cuenta puntual de toda la carga financiera que representará para el país la organización del máximo torneo del balompié.

El diario capitalino Reforma, por ejemplo, informó este fin de semana que los gobiernos federal, de la Ciudad de México y de las otras dos ciudades sede, la occidental de Guadalajara y la norteña de Monterrey, "absorberán los costos de organización del evento, mientras que la FIFA podrá abstenerse de pagar impuestos e invertir en el Mundial".

Cuevas salió a aclarar el asunto y dijo que se "limitaron bienes, personas y operaciones que podrán gozar del estímulo", sin brindar detalles sobre los casos en los que se aplicará.

La funcionaria rechazó la versión de que las actividades comerciales de empresas o socios de la FIFA "quedarán libres de impuestos el siguiente año" y dijo que el convenio "se renegoció a petición de Sheinbaum por ser lesivo para las finanzas".

"El contrato firmado por el gobierno de Peña Nieto lastimaba las finanzas de México y dejaba a nuestro país en plena indefensión legal", pero fue reestructurado "exitosamente", indicó.

Sheinbaum señaló hoy en su habitual conferencia de prensa diaria que subrayó es "relevante que se conozca públicamente la decisión de limitar los beneficios fiscales heredados".

Según los expertos, los precios de las entradas para el Mundial del año próximo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio, serán hasta tres veces más costosas que en la anterior competencia, sin que la FIFA se haya comprometido a poner "grandes recursos para la organización".

Al respecto, Sheinbaum aseguró que "la venta de boletos es un asunto privado" donde "no interviene el gobierno", aunque dijo que la Procuraduría de Defensa del Consumidor ha sido instruida para "revisar que no haya ningún abuso".

El gobierno federal anunció apoyos extraordinarios de 2.000 millones de pesos (unos US$100 millones) para cada estado sede del Mundial.

La jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, emitió un "Bono Verde" por 3.000 millones de pesos (unos US$150 millones) para financiar obras de vialidad.

Mientras, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, donde se ubica Monterrey, solicitó deuda por 14.644 millones de pesos (US$700 millones) para el año próximo a fin de financiar las obras del Mundial, pero fue rechazada por el Congreso local.

(ANSA).