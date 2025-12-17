ANSA/México: Desnutrición crece pese a avances contra pobreza

Por Marcos Romero El gobierno se jacta de haber sacado de la pobreza a 13,5 millones de personas en los últimos seis años, desde la llegada al poder del centroizquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero surge la paradoja de que la desnutrición ha comenzado a dispararse en el país.

Este problema no es nuevo; en las últimas décadas, la desnutrición fue en aumento, independientemente de la cantidad de personas que carecen de lo necesario, según las políticas sociales implementadas por las autoridades. Sin embargo, lo que no se entiende es por qué la situación no mejora ahora que ha habido un avance significativo en la reducción de la pobreza.

El Boletín Epidemiológico del ministerio de Salud informó el pasado 8 de septiembre que, hasta esa fecha, se habían registrado 68.228 casos de desnutrición en el país, superando los 65.082 casos reportados en la misma semana de 2024. Esto representa un incremento del 5% en el número de personas atendidas por esta causa.

La desnutrición no es solo un problema de salud; los expertos advierten que puede causar diversos males, como anemia, pérdida de peso o pérdida de masa muscular (sarcopenia), debido a una alimentación insuficiente, mala absorción de nutrientes o complicaciones de enfermedades como tuberculosis, insuficiencia renal, cáncer y diabetes.

La mayoría de los casos en México corresponde a la "desnutrición leve", que afecta a personas con un peso entre el 85% y el 90% de lo esperado para su edad y talla. Esta afectó a 26.816 mujeres y 23.396 hombres, un aumento del 4,3% con respecto al año anterior. Por otro lado, la desnutrición moderada (entre el 75% y el 85% del peso esperado) creció un 5,23%.

El dato más preocupante, según las estadísticas oficiales, es el aumento de la desnutrición severa, que "implica una condición crítica por falta extrema de calorías, proteínas y micronutrientes" y puede resultar fatal por fallo orgánico; este grupo creció un 8% en el último año.

"El aumento en el número y porcentaje de casos de desnutrición severa entre 2024 y 2025 parece ser un síntoma estructural de un modelo de desarrollo que sigue produciendo pobreza alimentaria, aun en contextos de crecimiento macroeconómico", advirtió el especialista Mario Luis Fuentes, académico y escritor.

Fuentes, exdirector general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que "la desnutrición grave es la materialización biológica de la desigualdad".

Las personas afectadas presentan "cuerpos que soportan el costo de mercados laborales precarios, ingresos insuficientes, inflación alimentaria y políticas fragmentadas", afirmó.

Un informe reciente del think tank Early Institute reveló que, aunque la pobreza infantil disminuyó del 52,5% al 41,9% entre 2018 y 2024, una reducción neta de 10,6 puntos, "los avances son dispares", ya que los estados del sur-sureste -como Chiapas (79%), Guerrero (72%) y Oaxaca (64%)- concentran los niveles más altos.

Por lo tanto, "las desigualdades estructurales permanecen prácticamente intactas".

La paradoja más preocupante es el deterioro en el acceso a los servicios de salud. En este período, "la carencia por acceso sanitario aumentó un 115%, el mayor incremento entre todas las carencias sociales. Esto significa que, pese a tener mayores ingresos, muchas familias con niños pequeños enfrentan hoy más obstáculos para recibir atención médica oportuna, lo que afecta su crecimiento, desarrollo y supervivencia". (ANSA).