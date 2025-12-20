ANSA/México: Fuerte revés contra Google de ente antimonopolio

En una medida sin precedentes que obliga a la poderosa empresa con sede en Mountain View, California, a abrir el mercado de telefonía móvil, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) emitió una resolución que permitirá "fabricar y distribuir dispositivos con sistemas operativos distintos, sin penalizaciones o barreras comerciales".

"Se prevé que estas medidas ampliarán las alternativas para los fabricantes y reducirán costos asociados a diferentes configuraciones tecnológicas", señaló el dictamen, argumentando que "esto tendrá un impacto positivo directo en distintos segmentos del mercado y beneficiará a los usuarios".

Con esta medida, se modificará un esquema que durante años concentró el control tecnológico en Google y los consumidores "podrán acceder a una mayor diversidad de sistemas operativos y servicios, lo que amplía las opciones disponibles al momento de elegir un dispositivo móvil".

"También, los fabricantes contarán con mayor libertad para diseñar, personalizar y comercializar sus productos, sin depender de un único sistema operativo impuesto por contrato", explicó.

El organismo hizo notar que los desarrolladores de software "se verán favorecidos por un ecosistema más abierto, con mayores incentivos para la innovación, el desarrollo de nuevas aplicaciones y la entrada de propuestas tecnológicas que hasta ahora enfrentaban restricciones estructurales".

El tema no es nuevo para Google, que ha enfrentado acusaciones y multas en diferentes países y regiones geográficas en los últimos tres años debido a sus prácticas monopólicas que muchos gobiernos consideran "inaceptables".

Según recuerdan los expertos, hace apenas un par de años un tribunal federal estadounidense halló culpable a la multinacional de monopolizar ilegalmente "la distribución de aplicaciones y los sistemas de pago dentro de Android a través de su tienda Google Play Store".

El veredicto emanó del juicio en contra de Epic Games —creadores de Fortnite— y determinó que Google "abusó de su poder para cobrar tarifas altas y sofocar la competencia impidiendo opciones alternativas de tiendas y pagos".

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la poderosa compañía tecnológica acapara 87% del mercado de publicidad digital estadounidense, por lo cual la declaró de monopolizar "el mercado de servidores e intercambios de publicidad online".

En septiembre de 2025, la Comisión Europea le impuso a Google una multa de 2.950 millones de euros por favorecer "injustamente sus propios servicios de tecnología publicitaria frente a sus rivales".

Tras la sentencia de la CNA, la empresa tecnológica se comprometió a acatar la resolución y le agradeció por su "proceso exhaustivo y profesional" al indicar que la decisión se alinea "con el objetivo de Android de crear un modelo abierto que impulse la competencia y ayudar a conectar a millones de personas en México". (ANSA).