ANSA/México: Los aranceles a China, un dilema que crece

Por Marcos Romero Los recientes aranceles aprobados por el Congreso de México contra importaciones de China y otros países asiáticos se podrían convertir en un gran dilema para el gobierno, pues, según los expertos e involucrados podrían afectar no solo a una lista pequeña de productos, sino a miles de artículos y no ascender solo al 50%, sino hasta al 87%.

Amapola Grijalba, vocal presidente de la junta de gobierno de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, dijo que su entidad realizó un ejercicio para autos procedentes de China programados para pagar un impuesto aduanal de 50% y halló que si se suma a otros impuestos podría llegar al 87%.

La dirigente se manifestó sorprendida por las medidas restrictivas del gobierno mexicano, adoptadas según los entendidos bajo la presión de Estados Unidos, "por su extensión".

En efecto, "en una sola fracción arancelaria pueden ir clasificados decenas de productos" por lo que se están "grabando miles y miles y no 1.463" como argumenta el decreto correspondiente, expuso, por lo que "se afectará a productos terminados sin haber realizado un análisis serio".

El ministro de Economía, Marcelo Ebrard, defendió la medida y sostuvo que forma parte de "una estrategia de política industrial, orientada a proteger a sectores nacionales y a fortalecer la posición de México ante la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a mediados del año próximo.

Según cifras oficiales, México importará este año alrededor de US$130.000 millones de productos chinos y exportará a esa nación unos US$12.000 millones de dólares.

El especialista Enrique Quintana, director del diario El Financiero, recordó que para México "las importaciones provenientes de China representan aproximadamente un 20% del total, pero para China" apenas superan el 3%.

A pesar de las presiones y la amenaza de represalias chinas, que pondrían en aprietos a México, Quintana pidió "dimensionar" la "inconformidad de China frente a los nuevos aranceles aplicados por México a países con los que no existe tratado de libre comercio".

El gobierno chino acusó a México de "adoptar medidas proteccionistas y de alterar las reglas del comercio internacional", pero Quintana señaló que "no hay que confundir la narrativa y el discurso a la dimensión real de los hechos".

El experto recordó que "el sector externo se ha vuelto crucial" para China que enfrenta serios problemas económicos a nivel interno, por lo que cerró los primeros 11 meses del año con un superávit comercial récord cercano al billón de dólares pues "la manufactura china está produciendo más de lo que su mercado interno puede absorber".

Por lo tanto, "necesita colocar ese excedente en el exterior", lo que explica "la sensibilidad extrema ante cualquier medida que limite su acceso a mercados relevantes".

México es uno de los 10 principales destinos de las exportaciones mundiales chinas y en 2024 el valor de sus envíos hacia este país rozó los US$90.000 millones de dólares.

"Para China, México no es un mercado marginal: es una pieza clave tanto por su tamaño como por su papel en las cadenas productivas de América del Norte", argumentó.

A juicio de especialistas, los aranceles recién aprobados, aunque no afecten al comercio global de China, sí tienen un peso altamente simbólico porque "si México comienza a cerrar compuertas, otros mercados emergentes podrían seguir el mismo camino". (ANSA).