ANSA/México: Récord histórico de visitantes extranjeros

La ministra de Turismo, Josefina Rodríguez, sostuvo que el pasado mes de octubre fue "el mejor de todos los años para el turismo" con sus 8,3 millones de visitantes internacionales que dejaron "una derrama económica de US$2.440 millones", 9,3% más que en octubre del año pasado.

"México es potencia cultural gracias al legado de grandeza de las civilizaciones que habitaron el territorio mucho antes de la llegada de los españoles; el reconocimiento actual a los pueblos originarios y el orgullo que tienen los mexicanos y mexicanas de tener una historia milenaria", indicó la jefa de Estado.

Además, afirmó que en buena medida esta avalancha de visitantes se debe a "la generosidad y calidez del pueblo mexicano".

"Es algo extraordinario. Los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos y ese orgullo se muestra ante el mundo. Esa es una de las grandes razones o varias de las razones juntas que hacen que México esté de moda y seguimos invitando a que vengan a México, a visitar a nuestro querido México", indicó.

En el caso de los cruceros, el aumento en octubre fue de 8,9% en la cifra de visitantes y de 12% en las ganancias económicas.

En los 10 primeros meses los pasajeros en vuelos regulares nacionales también aumentaron 3,2% respecto de 2024, al pasar de 50,81 millones a 52,43 millones.

Los pasajeros en vuelos regulares internacionales a su vez pasaron de 47,34 millones a 47,98 millones, con un notable incremento en la llegada de turistas de Italia, Corea del Sur, Canadá, Argentina, China y Estados Unidos, con lo que se registró un crecimiento de 181% de pasajeros foráneos.

Sheinbaum, la primera mujer en gobernar este país desde que México se proclamó independiente de España en 1821, señaló que su llegada al poder es también un factor que contribuyó a generar atracción turística.

La mandataria fue reconocida hace poco la quinta en la lista anual de las Mujeres Más Poderosas del Mundo 2025, publicada por la revista Forbes.

La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Turismo (Concanaco-Servytur) dio a conocer hace poco que en buena medida los récords por el turismo se debieron a que hubo una llegada extraordinaria de visitantes extranjeros en la época veraniega, con más de 21,4 millones, 63% de ocupación nacional en hoteles y el resto extranjera.

Solo entre el 14 de julio y el 31 de agosto, que abarca la mayor parte del Verano, el país registró un consumo turístico de 829.000 millones de pesos (unos US$42.000 millones), un aumento de 6,3% frente al mismo periodo de 2024, lo que confirma la recuperación y dinamismo de la industria.

"Los resultados no solo reflejan la preferencia de los viajeros nacionales e internacionales por los destinos mexicanos, también la capacidad de la industria para responder con servicios de calidad", indicó el organismo. (ANSA).