ANSA/Migración: Trump deportó a más de 145.000 mexicanos

La frontera con México es presentada por Trump como una amenaza a la seguridad nacional, un foco de narcotráfico y crimen organizado, y una carga económica para el Estado. En ese marco, reforzó la presencia de fuerzas federales y el uso de tecnología de vigilancia.

La ministra del Interior, Rosa Icela Rodríguez, informó que la mayoría de los repatriados —116.116 personas— regresaron a México por vía terrestre. De acuerdo con las cifras presentadas, octubre fue el mes con mayor número de expulsiones, con 16.734 deportaciones, en el marco de un endurecimiento de los controles migratorios y un aumento de las redadas en territorio estadounidense.

Rodríguez detalló además la estrategia de atención implementada por el gobierno mexicano a través del programa "México te abraza", diseñado para asistir a los migrantes retornados. "Para atender a nuestros hermanos migrantes contamos con nueve centros de recepción en siete estados", explicó la funcionaria.

La ministra subrayó que la asistencia no se limita únicamente a quienes ingresan a estos centros. "Incluso para quienes deciden no utilizarlos, se garantiza el apoyo con alimentos, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y ayuda para el traslado", señaló.

Por su parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Roberto Velasco, indicó que 130.364 personas recibieron atención consular antes de ser repatriadas. Añadió que, ante el aumento de las detenciones y operativos migratorios en Estados Unidos, la red diplomática mexicana realizó más de 9.000 visitas a centros de detención en ese país.

Las deportaciones se producen en un contexto de mayor presión migratoria y de políticas más estrictas impulsadas por la administración Trump, que volvió a colocar el control fronterizo y las expulsiones aceleradas en el centro de su agenda interna. Las autoridades estadounidenses intensificaron los operativos contra migrantes indocumentados, lo que generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos y gobiernos de la región.

México, principal país de origen de los migrantes detenidos y deportados desde Estados Unidos, reforzó en los últimos meses sus mecanismos de asistencia y protección consular, en un intento por mitigar el impacto social y humanitario de las expulsiones masivas.

Funcionarios mexicanos señalaron que el flujo de repatriaciones podría mantenerse elevado en los próximos meses, en función de la evolución de las políticas migratorias estadounidenses y del clima político previo a las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos. (ANSA).