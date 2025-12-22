ANSA/Milán-Cortina 2026: Mattarella recibió a los abanderados

Fontana y Pellegrino llevarán la bandera italiana en la ceremonia de apertura prevista el 6 de febrero de 2026 en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro y Mosaner desfilará con Brignone en la de Cortina d'Ampezzo, mientras que Mazzei y De Silvestro fueron los elegidos para la de los Juegos Paralímpicos, que comenzarán el 6 de marzo del año próximo.

El presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, y su colega del Comité Paralímpico Italiano (CIP), Marco Giunio De Sanctis, presenciaron la ceremonia celebrada en la sala de los "Corazzieri" del palacio Quirinale, donde Mattarella se dio el gusto de conversar un instante con la esquiadora Sofia Goggia antes de la entonación del himno nacional.

También el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, y el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, participaron de la ceremonia que concluyó con la entonación del himno de los Juegos Olímpicos.

"Las competencias olímpicas y paralímpicas siempre estuvieron tradicionalmente vinculadas a numerosos valores humanos y sociales. Muchos de ustedes utilizaron palabras muy bellas: respeto, confianza. Y en estos momentos difíciles, el mensaje de paz, solidaridad y amistad que transmitirán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos será fundamental, y será importante que ustedes y todos los demás atletas que competirán con ustedes difundan este mensaje", enfatizó Mattarella.

"El presidente del CIP enfatizó el importante papel que desempeñan los Juegos Paralímpicos, incluso a nivel social. Es cierto. El abogado (Luca) Pancalli recordará con qué frecuencia, a lo largo de los años, hemos revisado los resultados alcanzados y las iniciativas necesarias para impulsar el movimiento", evocó el mandatario en alusión al vicepresidente de Milán-Cortina 2026 y antecesor de De Sanctis.

"Por lo tanto, quisiera reafirmar mi cercanía y gratitud a quienes se dedican al movimiento Paralímpico. Ayudarlo a crecer, expandirse y difundirse significa aumentar la inclusión, un objetivo fundamental para nuestro país, para nuestra civilización, en todas partes", añadió Mattarella, quien garantizó a los atletas que "toda Italia" los apoyará en Milán-Cortina 2026.

"Esta ceremonia siempre es emocionante, pero este año tiene un significado aún mayor, ya que albergamos los Juegos Olímpicos.

Italia estará con ustedes. Estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos serán un escaparate para Italia. Por ello, agradezco a todos los que se han comprometido a hacerlos realidad y, sobre todo, a desearlos", resaltó el presidente.

"Esta combinación de eventos realmente compromete a nuestro país, colocándolo en el centro del mundo, no sólo en el deporte", aseveró Mattarella, quien garantizó que será el "primer tifoso" de la delegación "azzurra", a cuyos integrantes seguirá "con atención" en Milán-Cortina 2026.

"Gracias por su compromiso. Les deseo mucho éxito y una gran amistad", continuó Mattarella, quien confió que "todos los atletas honrarán a Italia con su conducta, resultados y logros".

"Lo que harán, a través de su conducta deportiva y los resultados que alcancen, repercutirá en todo nuestro país y será muy importante. Gracias por su compromiso y por lo que harán.

Por lo tanto, el compromiso que demostrarán nos abarcará a todos", completó el mandatario.

"Podemos y queremos escribir un capítulo único en el deporte italiano", expresó a su vez Buonfiglio, mientras que De Sanctis destacó que "debemos dejar una huella tangible".

"Todas las dificultades y diferencias son inherentes al ser humano. Italia será el centro del mundo, y todos nos esforzaremos por estar a la altura, no sólo los atletas. No sólo se les otorga la bandera italiana, sino también la camiseta azurra que representa el sueño de niños y adolescentes, pero también el de muchos de nosotros", remarcó también Abodi.

Luego fue el turno de Chiara Mazzei, quien declaró que "el deporte es sinónimo de crecimiento y libertad" y "puede transformar las dificultades en oportunidades".

"Gracias a los mentores que compartieron mis altibajos. No se puede avanzar en la vida solo. Juntos, podemos superar cualquier cosa. Gracias a todos los italianos que nos apoyan en este camino", valoró Mazzei.

"Mentiría si dijera que nunca pensé en llevar la bandera, así que pienso en el abuelo Gino. l, dondequiera que esté, se alegra por mí", aseguró luego Federico Pellegrino tras recibir la bandera de manos de Mattarella.

"Mi bandera representa lo que representan las de mis colegas, amigos y aficionados. Agradezco su elección, como ustedes me han acogido a mí año tras año. Gracias", completó Pellegrino, quien será abanderado en Milán junto con Arianna Fontana.

"Es un día especial para mí por dos razones: primero, porque estoy aquí y esto no volverá a ocurrir. Segundo, porque hoy, hace doce años, mi vida cambió. Ahora estoy aquí y me doy cuenta de que he hecho algo bueno por mí mismo, por quienes me rodean y por las nuevas generaciones", explicó René De Silvestro.

"Gracias a Italia, llevaremos con orgullo la bandera italiana", prometió De Silvestro, quien el 22 de diciembre de 2013 se fracturó una vértebra mientras esquiaba. (ANSA).