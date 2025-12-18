ANSA/Música: Taylor Swift revela detrás de escena del Eras Tour junto a Travis Kelce

El momento forma parte de la docuserie "The End of an Era", cuyo primer adelanto exclusivo de los episodios 3 y 4 fue presentado este jueves por el programa "Good Morning America".

El clip ofrece la primera mirada íntima a la participación de Kelce sobre el escenario en Wembley Stadium, en junio de 2024, uno de los momentos más celebrados por el público durante la gira. "Travis Kelce trae mucha felicidad a muchos fans", afirma Andrea Swift, madre de la cantante, en el avance difundido.

"Puedo decir con seguridad que fue el momento más ruidoso que se vivió en todo el Eras Tour", agrega la propia Taylor Swift, al recordar la reacción del público ante la inesperada aparición del jugador de la NFL.

Los episodios tres y cuatro de "The End of an Era", que incluyen el episodio con Kelce, comenzarán a emitirse en Disney+ este viernes 19 de diciembre.

Además, "Good Morning America" anunció en exclusiva que los dos últimos capítulos de la docuserie llegarán antes de lo previsto: los episodios cinco y seis se estrenarán el martes 23 de diciembre, también en Disney+.

La docuserie de seis episodios recorre el detrás de escena del Eras Tour, la gira más exitosa de la carrera de Swift y una de las más importantes de la historia de la música en vivo.

Entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, la artista se presentó ante estadios colmados en todo el mundo, batiendo récords de asistencia y recaudación.

Durante la gira, Swift comenzó su relación con Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, uno de los equipos más populares de la NFL. La pareja confirmó su compromiso en agosto, consolidándose como una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento y el deporte.

Con "The End of an Era", Taylor Swift invita a sus seguidores a revivir no solo el impacto artístico del Eras Tour, sino también los momentos personales y emocionales que marcaron el final de una etapa clave en su carrera.

Con 35 años, Taylor Swift se consolidó como una de las artistas más influyentes y exitosas de la historia de la música contemporánea. Inició su carrera profesional en la adolescencia dentro del country y, con el paso de los años, construyó un perfil único que le permitió dominar el pop global sin perder identidad autoral.

A lo largo de su trayectoria lanzó 11 álbumes de estudio, ganó múltiples premios Grammy —incluyendo varios a Álbum del Año— y se convirtió en una referente por su control creativo, su relación directa con los fans y su capacidad para reinventarse en cada etapa artística.

El Eras Tour no solo celebró su discografía completa, sino que marcó un punto de inflexión cultural, económico y artístico, con impacto en la industria del entretenimiento y en las ciudades que visitó. (ANSA).