ANSA/Narcotráfico: EE.UU. declara a clan colombiano como organización terrorista

"El Clan del Golfo es una organización criminal poderosa y violenta, con miles de miembros", afirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado. Según explicó, la principal fuente de ingresos del grupo es el tráfico de cocaína, aunque también está involucrado en otras actividades ilícitas.

Rubio sostuvo que el Clan del Golfo es responsable de ataques terroristas contra funcionarios gubernamentales, agentes de las fuerzas de seguridad, personal militar y civiles en Colombia, lo que justificó su inclusión en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

La designación se suma a otras decisiones adoptadas por Washington en los últimos meses. La administración Trump ya clasificó a varios cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas y mantiene operativos militares y de interdicción contra embarcaciones sospechadas de tráfico de drogas en el Caribe y el océano Pacífico.

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, surgió a partir de los restos de milicias paramilitares de extrema derecha desmovilizadas a comienzos de los años 2000. De acuerdo con la inteligencia colombiana, el grupo cuenta actualmente con más de 7.500 integrantes y es considerado el mayor exportador mundial de cocaína.

Además del narcotráfico, la organización participa en extorsiones, minería ilegal y control territorial, lo que la convierte en uno de los principales desafíos de seguridad interna para Colombia.

Pese a su carácter criminal, el gobierno colombiano mantiene negociaciones con el Clan del Golfo, bajo la mediación de Qatar, con el objetivo de avanzar hacia el desarme del grupo paramilitar. En ese marco, la organización insiste en ser reconocida como un actor político armado y no como un cartel de la droga, reclamando un tratamiento jurídico diferenciado.

El grupo busca equiparar su situación a la de otras organizaciones armadas colombianas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o sectores disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmaron un acuerdo de paz con el Estado en 2016.

La decisión de Estados Unidos podría complicar las negociaciones en curso, al endurecer el marco legal y diplomático en torno al Clan del Golfo, y refuerza el debate sobre el enfoque regional para combatir el narcotráfico y la violencia armada. (ANSA).