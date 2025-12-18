ANSA/Natalidad: China busca bebés, condones caros y partos gratis

Y dar marcha atrás, en un país que ha hecho de la aceleración su principal fortaleza, es la maniobra más complicada, incluso si sirve para desactivar la bomba demográfica sobre las finanzas públicas y las perspectivas de crecimiento a largo plazo.

A partir del 1 de enero, los condones y otros anticonceptivos estarán sujetos a un IVA del 13%, como parte de la estrategia de incentivos y castigos del gobierno central para impulsar la natalidad. Esta es la primera medida de este tipo en más de 30 años, ya que elimina la exención de la que disfrutaban desde 1993 los productos considerados esenciales para cumplir con la draconiana política de hijo único implementada en 1979, que provocó un desplome de los nacimientos en el experimento de control demográfico más radical de la historia moderna.

Se abolió oficialmente en 2016, mientras que la ampliación a tres hijos se introdujo en 2021, pero con escaso éxito.

Actualmente, con una baja tasa de fertilidad de alrededor del 1% frente al umbral mínimo del 2,1% para el relevo generacional, el descenso demográfico parece haberse detenido: las muertes han superado a los nacimientos desde 2022, reduciendo la población en millones. India se ha convertido en el país más poblado del mundo, y se prevé que su liderazgo aumente, ya que el país registra aproximadamente 9 millones de niños al año, la mitad que en 2013.

Los altos costos, el cambio social y la incertidumbre económica son las principales razones del declive demográfico: criar a un hijo cuesta nada menos que 500.000 yuanes hasta la edad adulta (63.000 euros, netos de educación); las mujeres jóvenes están dando más espacio a sus carreras profesionales e independencia; y, por último, la precariedad laboral está afectando la decisión de tener hijos.

Como incentivo, Pekín cubrirá los costos del parto para todos a partir de 2026. El objetivo es lograr un plan de "cero gastos de bolsillo", junto con una mejor cobertura para los controles prenatales y el alivio del dolor durante el parto, según informaron los medios estatales.

Por lo tanto, China busca expandir el programa nacional de seguro médico, según un plan presentado el fin de semana pasado en una conferencia nacional sobre el tema en Pekín, informó Xinhua.

Según un informe presentado por Zhang Ke, director de la Administración Nacional de Seguridad Sanitaria, el plan será la piedra angular de una iniciativa más amplia de fertilidad destinada a reducir la carga financiera de quienes desean formar una familia.

"Mejoraremos adecuadamente el nivel de cobertura médica prenatal, esforzándonos por lograr el objetivo nacional de partos con 'cero gastos de bolsillo'", aseguró Zhang. Son buenas intenciones, pero la respuesta de la gente está por verse.

