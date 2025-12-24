ANSA/ONU: Irán y EEUU reafirman vía diplomática

La sexta ronda de negociaciones entre Washington y Teherán estaba prevista para reanudarse tras la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, conflicto durante el cual Estados Unidos se sumó a Israel en el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, las conversaciones fueron canceladas y, en septiembre, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, rechazó cualquier negociación nuclear directa con Estados Unidos.

Pese a ello, el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó ante el Consejo de Seguridad que "Irán sigue plenamente comprometido con una diplomacia basada en principios y negociaciones genuinas", y sostuvo que ahora corresponde a Francia, Reino Unido y Estados Unidos "revertir el rumbo y adoptar medidas concretas y creíbles para restablecer la confianza".

Iravani reiteró que Teherán continúa comprometido con los principios centrales del acuerdo nuclear de 2015, destinado a impedir que Irán desarrolle armas nucleares, mediante la limitación de su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones.

El pacto fue firmado en 2015 entre Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— más Alemania. En 2018, Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo y restableció severas sanciones contra Teherán, un paso que marcó el inicio de una nueva escalada de tensiones.

En un inusual intercambio público entre diplomáticos de ambos países, la consejera de la misión estadounidense ante la ONU, Morgan Ortagus, aliada de Trump y ex portavoz del Departamento de Estado, afirmó que "Estados Unidos sigue disponible para conversaciones formales con Irán, pero solo si Teherán está preparado para un diálogo directo y significativo".

Ortagus aseguró que Trump extendió "la mano de la diplomacia" a Irán durante ambos mandatos presidenciales.

"Pero en lugar de tomar esa mano, ustedes siguen poniendo la mano en el fuego", dijo, dirigiéndose directamente a Iravani.

"Aléjese del fuego y tome la mano diplomática del presidente Trump. Está extendida hacia ustedes".

No obstante, subrayó que la posición estadounidense es clara: no puede haber ningún enriquecimiento de material nuclear dentro de Irán, uno de los principales puntos de fricción.

Iravani respondió que la exigencia de "enriquecimiento cero" viola los derechos de Irán bajo el acuerdo de 2015 y demuestra que Washington no busca negociaciones justas. Advirtió además que si Francia y Reino Unido continúan alineándose con Estados Unidos, "la diplomacia quedará efectivamente destruida".

En septiembre, los tres miembros occidentales del acuerdo —Reino Unido, Francia y Alemania— activaron el mecanismo de "snapback" para restablecer las sanciones de la ONU levantadas en 2015, alegando que Irán incumplió sus compromisos.

En paralelo al aumento de las tensiones con Washington, Irán aceleró su producción de uranio enriquecido. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, Teherán posee más de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un nivel técnicamente cercano al grado militar del 90%.

