ANSA/Papa: En San Pedro, última audiencia papal del Jubileo

Pero muchos poderosos no lo escuchan: la riqueza de la tierra está en manos de unos pocos, muy pocos, cada vez más concentrada, injustamente, en manos de quienes a menudo se niegan a escuchar el gemido de la tierra y de los pobres". Sin embargo, "Dios ha destinado los bienes de la creación para que todos los compartamos", dijo el Papa León en la última audiencia jubilar celebrada esta mañana en la Plaza de San Pedro.

"Nuestro deber -enfatizó- es generar, no robar. Dios siempre genera, y nosotros podemos generar con él, en la esperanza". "La historia está en manos de Dios", aseguró Prevost, "y de quienes esperan en él. No solo hay quienes roban, sino sobre todo quienes generan".

En poco más de dos semanas, por lo tanto, la Iglesia pasará página, pero los temas subyacentes del pontificado no serán ignorados, al contrario. León XIV tiene por delante las celebraciones navideñas, desde la Navidad hasta el Te Deum, pasando por la Epifanía con el cierre de la Puerta Santa de San Pedro. Un período ajetreado, que se las arreglará con unas breves visitas a Castel Gandolfo para reponer fuerzas con el aire puro del lago.

A partir del 7 de enero, comenzará lo que ya se ha denominado la Fase 2 de su pontificado, cuando, a partir del Consistorio Extraordinario anunciado oficialmente por el Vaticano hoy, abordará su agenda con mayor decisión. El primer punto de la agenda es precisamente el objetivo de restablecer una estrecha colaboración con todos los cardenales que lo asisten en el "gobierno de la Iglesia universal", mientras que Francisco había nombrado a un grupo selecto de consultores para asuntos específicos.

El enfoque de Prevost es diferente y exige una participación mayor y más equitativa de todos los cardenales de los cinco continentes, quienes votaron por él por abrumadora mayoría en el cónclave del pasado mayo. "El Santo Padre ha convocado el primer consistorio extraordinario de su pontificado para los días 7 y 8 de enero", afirma el comunicado del Vaticano.

"El encuentro se desarrollará durante dos días y se caracterizará por momentos de comunión y fraternidad" para "fomentar el discernimiento compartido y ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y significativa responsabilidad. El consistorio pretende así "fortalecer la comunión entre el Obispo de Roma y los cardenales, llamados a colaborar de manera especial en su preocupación por el bien de la Iglesia universal".

La nota vaticana no ofrece más detalles sobre la cita, aunque ya hay rumores de que también se abordará el tema de la liturgia, cada vez más politizado y candente. Además, León, cuyo principio rector es la unidad, busca un nuevo equilibrio entre los sectores progresista y conservador de la Iglesia, con el objetivo de superar la polarización actual. (ANSA).