ANSA/Reino Unido: Redada contra pro palestinos en Londres, arrestan a Greta Thunberg

El arresto de la activista sueca se produjo durante una manifestación en solidaridad con ocho presos del grupo Acción Palestina, quienes llevan más de 50 días en huelga de hambre indefinida como respuesta a su juicio y las condiciones penitenciarias en el Reino Unido.

Llevan meses en prisión preventiva tras la controvertida prohibición del grupo, conocido por su desobediencia civil y acusaciones de vandalismo, incluyendo la desfiguración de aviones en una base de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido (RAF).

Su inclusión en la misma lista negra que el grupo Estado Islámico (EI o ISIS) o Al-Qaeda también fue condenada por Amnistía Internacional y la ONU.

Scotland Yard acusó a Greta de portar un cartel que decía "Apoyo a los presos de Acción Palestina, me opongo al genocidio" en Gaza. Esto bastó para que se produjera una violación automática de la Ley Antiterrorista, como ocurrió con otras 3.000 personas -casi todas pacíficas y muchas de ellas mayores- detenidas por la policía en la isla en los últimos meses.

La huelga de hambre de los ocho activistas pro-PAL -hombres y mujeres que aún esperan juicio- se convirtió en la más larga en las cárceles del país desde 1981, cuando el republicano norirlandés Bobby Sands y nueve compañeros activistas murieron cuando el entonces gobierno conservador de Margaret Thatcher se negó a reconocer sus acciones como delitos políticos.

Solo que esta vez, la acusación recae sobre un gobierno laborista, acusado de gestionar el caso incluso negándose repetidamente a reunirse con los abogados de los detenidos.

Algunos de los detenidos ya están hospitalizados y corren un riesgo de muerte cada vez mayor, según sus familiares y médicos.

(ANSA).