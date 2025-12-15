ANSA/Sabores: Polémica en GB por cocina italiana patrimonio UNESCO

Sin embargo, la reciente inclusión en la prestigiosa lista de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura parece haber generado reacciones hostiles al otro lado del Canal de la Mancha, donde se multiplican los espacios reservados a los medios británicos para los comentarios hostiles.

Durante el fin de semana, el Times de Rupert Murdoch, a través de la pluma del crítico gastronómico Giles Coren, conocido por su nacionalismo alimentario y su estilo provocador, que llegó a desestimar la narrativa sobre la comida italiana como "una estafa".

Afirmó que la UNESCO había sido engañada y clamó por la protección de la "refinada cocina inglesa", proclamada como la mejor del mundo.

Este lunes sobre las columnas del Guardian reencendió la polémica Alberto Grandi, profesor de Historia de la Comida en la Universidad de Parma.

El académico italiano —ya conocido por sus posturas controvertidas, como su opinión sobre los orígenes de la pasta a la carbonara— denuncia como un mito la idea de una antigua cocina italiana que debe ser defendida como una tradición arraigada.

Grandi sostiene que la cocina italiana no proviene de raíces ancestrales y actualizaciones armoniosas, sino de fenómenos como el hambre, la pobreza, las migraciones y la improvisación.

Muchas de las presuntas "tradiciones regionales" fueron codificadas, a su parecer, solo a finales del siglo XX, a menudo por razones turísticas e identitarias.

La cocina italiana que conquistó el mundo —prosiguió Grandi— no sería por aquella traída desde la patria natal de los emigrantes que partían porque estaban "reducidos a la pobreza", sino la que ellos inventaron en el exterior, gracias a la abundancia de los ingredientes antes impensables.

Estas recetas volvieron a Italia como si fueran tradicionales, en particular con el boom económico de los años 50 y 60, cuando la abundancia alimentaria transformó radicalmente los hábitos de los italianos. Así, critica lo que él llama la "retórica soberanista" sobre la tradición gastronómica de la península y el reconocimiento de la UNESCO.

Una postura que podría crear un cisma en la región de Emilia-Romaña, donde Pellegrino Artusi fue el primero en entender que detrás de la cocina hay mucho más que un valor económico, un verdadero patrimonio cultural.

No es casualidad que Casa Artusi haya tenido un papel clave entre los promotores de la candidatura italiana ante la agencia de Naciones Unidas.

A responder a las polémicas surgidas en el Reino Unido es Claudio Pica, presidente de la Academia Italiana de la Pasta y presidente de la Federación Italiana de Operadores Públicos y Turísticos (Fiepet)-Confesercenti (una de las principales asociaciones empresariales italianas) en Roma y Lacio, quien afirma que "la 'verdadera estafa' es el cacio y pepe (típico de la región, NDR) con crema, presentándose además como un plato auténtico, lo que hemos desmentido, con nuestras disculpas".

"Este es uno de los motivos por los que hemos establecido la Academia de la Pasta —explicó Pica— que nace para preservar, difundir y enseñar la verdadera cultura gastronómica italiana".

