ANSA/Salud: Italianos más deportistas, pero la dieta mediterránea en declive

Este es el panorama del estilo de vida italiano que se desprende del Informe Osservasalute, publicado por el Observatorio Nacional de la Salud como Bien Común, con sede en la Universidad Católica de Roma, donde fue presentado.

El punto positivo es el deporte: en 2023, 21 millones de personas practicaban uno o más deportes en su tiempo libre. De ellos, el 28,3% lo hacía de forma regular. Los jóvenes son más propensos a practicar deporte; el descenso comienza a los 15 años, se acentúa con el inicio de la vida laboral y alcanza su punto máximo entre los adultos mayores.

Sin embargo, en este grupo de edad, parece haberse producido una inversión de la tendencia en los últimos años.

Malas noticias en el ámbito nutricional. En la mesa, continúa la tendencia al aumento de la comida preparada y al declive de la dieta mediterránea. Hoy en día, menos de uno de cada cinco italianos (18,5%) sigue la tradición mediterránea, siendo los residentes de Marcas (25,1%), Lacio (24,7%) y Liguria (24,5%) los más fieles a este patrón alimentario.

Los hábitos de consumo de alcohol también están cambiando: el tradicional consumo moderado y diario de vino con las comidas está dando paso a patrones caracterizados por un consumo menos regular, a menudo concentrado en los fines de semana y combinado con cerveza y licores.

Este tipo de consumo se produce con frecuencia fuera de las comidas y puede incluir episodios de exceso y embriaguez. En este sentido, el consumo excesivo de alcohol, que afecta al 7,8% de la población, es motivo de preocupación.

En cuanto al tabaquismo, el descenso que comenzó hace dos décadas se ha detenido y el número de fumadores se ha estabilizado en torno a los 10 millones. Sin embargo, el número de usuarios de cigarrillos electrónicos está creciendo, alcanzando los 2,5 millones en 2003.

Mejorar el estilo de vida también es un aliado útil contra el cáncer, advierte la Asociación Italiana de Oncología Médica (AIOM) durante la presentación del informe "Cifras de cáncer en Italia 2025".

"Reducir la obesidad mejoraría la salud pública, reduciendo los nuevos diagnósticos y las recurrencias del cáncer, y mejorando la respuesta a los tratamientos", explica Rossana Berardi, presidenta electa de la AIOM. "Adaptar el peso y el estilo de vida es una herramienta concreta para la prevención y el tratamiento del cáncer", completa. (ANSA).