ANSA/Serie A: Agónica victoria del Atalanta ante Genoa

Hien selló la victoria del Atalanta del DT Raffaele Palladino en el cuarto minuto adicionado del complemento al cabecear un centro desde la izquierda y aprovechando una mala salida del arquero Daniele Sommariva.

Inesperadamente, el equipo bergamasco recién pudo abrir el marcador en tiempo de descuento ante un Genoa al cual había arrollado con una goleada por 4-0 como local en su duelo del pasado miércoles 3 por octavos de final de la edición número 79 de la Copa Italia.

"No hay partidos fáciles, y quiero felicitar al Genoa. A pesar de estar en inferioridad numérica, lo dieron todo, pero a nosotros nos costó con todos esos espacios reducidos", afirmó Palladino.

"Fuimos un poco lentos en nuestras maniobras y en encontrar espacios. En la segunda parte, les pedí que se movieran más rápido, y sin duda hay cosas que podríamos haber hecho mejor, pero necesitábamos ganar hoy. Estos partidos nos dan la ilusión que necesitamos", destacó.

A continuación, el DT del Atalanta habló sobre su eufórico festejo por la agónica victoria: "celebrar así no es propio de mí. Prefiero mantener la calma, pero hoy me dejé llevar un poco y corrí con los chicos", reconoció.

"Ganar así fue bonito, Genoa incluso tuvo ocasiones de gol. Me gusta ganar incluso cuando uno sufre, fortalece al equipo. En la Serie A, los partidos no siempre son limpios, y hay cosas que podemos mejorar, pero ganar fue crucial. Abordaremos los próximos enfrentamientos directos de otra manera", garantizó Palladino.

"Mi objetivo, y el del equipo, era sumar el máximo de puntos posible antes del Inter, Roma y Bolonia, que son duelos directos por los primeros puestos. Tenemos que ir partido a partido, pero era importante entrar en la parte izquierda de la tabla. Estas victorias nos dan confianza, y luego podemos competir con cualquiera. Tenemos mucha calidad", completó Palladino.

Atalanta, que contó con el mediocampista brasileño Ederson (reemplazado a los 82'), escaló de esta manera al noveno puesto de la Serie A con 22 puntos, ocho más que Genoa, que alineó al zaguero mexicano Johan Vásquez.

El "Griffone" del DT Daniele De Rossi debió incluir a Sommariva a los 5' por el español Aarón Martín porque el arquero Nicola Leali fue expulsado dos minutos antes por el árbitro Rosario Abisso tras una infracción sobre Daniel Maldini ante una situación manifiesta de gol.

"Los errores son parte de este trabajo, nunca me detengo a analizar los errores individuales. El equipo luchó 11 contra 10.

Paradójicamente, desde el punto de vista defensivo, fue nuestro mejor partido. No tengo nada que quejarme de los chicos", aseguró De Rossi.

"Contra Atalanta con 10 hombres, se puede perder, pero estoy orgulloso de que haya sido así. Este es mi equipo y de ahora en adelante quiero demostrarlo con este partido. Lamenté mucho tener que sacar a Martín, pero no quería rebajarme demasiado", explicó.

"Quería mantener a dos atacantes arriba, y pude hacerlo porque tengo a (el portugués) Vitinha, que juega tres partidos en uno.

Este gol de último minuto me rompió el corazón, pero viendo el partido de esta noche estoy convencido de que este equipo celebrará la permanencia", confió el ex mediocampista de Roma, equipo al que también dirigió entre 2023 y 2025.

"Sommariva hizo un partido increíble, siempre se entrena duro y es una figura muy importante en nuestro vestuario. Para mí fue uno de los mejores. En cuanto al próximo partido, será especial.

No puedo garantizar el impacto que causará al entrar en un estadio con diferentes colores", completó De Rossi en alusión al duelo contra Roma previsto el lunes 29 por la fecha 17 de la Serie A.

La decimosexta fecha de la Serie A se completará el año próximo, pues Inter, líder con 33 puntos, recibirá al Lecce (16) el miércoles 14 de enero, el mismo día en que Napoli (31) será local del Parma (14) en duelos postergados por el viaje del "neroazzurro" y del partenopeo a Arabia Saudita.

Napoli definirá mañana la Supercopa de Italia ante Bologna, que eliminó por penales al Inter en la segunda semifinal del torneo, cuya primera llave registró la victoria por 2-0 del equipo partenopeo ante Milan, que había ganado la edición 2024 del torneo.

Justamente Milan, escolta del Inter con 32 unidades, visitará el jueves 15 de enero del año próximo al Como (24), mientras que Bologna (25) jugará ese mismo día en campo del antepenúltimo Hellas Verona (12) en el cierre de la jornada. (ANSA).