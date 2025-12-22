ANSA/Serie A: Cancelado plan de organizar Milan-Como en Perth

El presidente de la Liga de la Serie A, Ezio Simonelli, confirmó el pasado jueves 18 la disputa del partido en Perth, pero la entidad explicó hoy que el plan fue cancelado "debido a riesgos financieros incontrolables, condiciones de aprobación onerosas y complicaciones de última hora".

"Las onerosas condiciones adicionales impuestas por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) para autorizar el partido no pudieron cumplirse sin riesgo financiero para el gobierno de Australia Occidental y la Liga de la Serie A", agrega una nota conjunta.

La nota que la Liga de la Serie A y del gobierno de Australia Occidental confirma que se canceló definitivamente "la posibilidad de celebrar el primer partido oficial de un campeonato de Europa en el extranjero".

La Serie A recibió un permiso "excepcional" de la UEFA para trasladar ese partido a Perth tras un pedido de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), pero la confirmación del duelo precisaba además el aval de la FIFA, el de la AFC y el de Football Australia.

La UEFA emitió un comunicado para confirmar su oposición a que los partidos de ligas nacionales se disputen en el extranjero, pero explicó que aprobó la solicitud de la Serie A excepcionalmente debido a "lagunas regulatorias a nivel mundial".

La prensa italiana advirtió días atrás que la AFC puso reparos administrativos para la organización del partido en Australia pese al optimismo de Simonelli y del director ejecutivo de la Liga de la Serie A, Luigi De Siervo.

La Serie A explicó que pidió organizar el partido en Perth porque el estadio Giuseppe Meazza del distrito de San Siro estará indisponible el 7 y el 8 de febrero del año próximo porque albergará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

Asimismo, la Liga de la Serie A argumentó que pidió organizar el partido en Australia para aprovechar la chance de promocionar el fútbol italiano en un mercado internacional, una posición respaldada por Como, que mediante un comunicado avaló la iniciativa para favorecer "la supervivencia" del "Calcio".

"Si bien lamentamos el resultado de este proyecto, seguimos firmemente convencidos de que esta conclusión representa una oportunidad perdida para el crecimiento del fútbol italiano a nivel internacional", lamentó Simonelli, quien confirmó el partido en Australia tras dialogar con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Simonelli incluso relató que su compatriota Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, le había advertido que un referí "extranjero" debía ser elegido para dirigir el duelo entre Milan y Como.

La posición de Simonelli fue respaldada por Matteo Salvini, ministro de Transporte e Infraestructura y líder de la Liga: "Es divertidísimo, pero ¨quién decide estas cosas a costa de la afición?", escribió en redes sociales tras la cancelación de la decisión de disputar el partido entre Milan y Como en Australia.

Luego fue el turno del ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, quien consideró que "nos lanzamos a la situación con cierta imprudencia, porque antes de discutirlo durante tres meses, necesitábamos hablar con quien debía tomar la decisión final, quien debería haber establecido las condiciones".

"Reprogramemos este partido, que estaba tan lejos, volvemos a recibir Milan-Como, y veamos dónde y cuándo se juega este partido", agregó Abodi al término del Consejo de Ministros.

Asimismo, Abodi enfatizó que "las cosas van como deben", tras lo cual explicó que "lo reconozco porque soy parte interesada, pero conozco mi lugar", aclaró.

"Siento que represento no sólo los intereses de los organizadores, sino también de la afición, porque creo que son un componente indispensable. La razón del éxito del fútbol y el respeto hacia ellos no se basan en declaraciones de intenciones, sino en hechos", subrayó el ministro.

"Entiendo la necesidad de aumentar los ingresos. Debemos brindar todo el apoyo posible para liberar recursos financieros y permitir que el fútbol exprese todo su potencial", continuó Abodi.

"El reglamento, tan estricto y alejado de las directrices que estaba desarrollando la FIGC, hizo imposible aceptar la idea de árbitros locales, a pesar de que son excelentes, y si Collina lo dice, es totalmente cierto", enfatizó el funcionario.

"Existía el riesgo de distorsionar la esencia del campeonato italiano, que lo juegan jugadores de nuestros equipos —quizás con algunos italianos más sería mejor— y lo arbitran árbitros italianos, que son los mejores del mundo", completó Abodi, quien también habló sobre la Supercopa de Italia en el extranjero, lo cual ocurrió en las cuatro ediciones más recientes.

"Enfocarse en un solo partido no es una política internacional para el fútbol italiano, pero es un elemento. Como hicieron otros países, salir al extranjero puede ser lo correcto, pero debe haber una agenda, una ampliación de horizontes", argumentó Abodi horas antes de la final entre Napoli y Bologna en Riad.

"Espero que la política de internacionalización del fútbol italiano incluya una serie de iniciativas, incluyendo la colaboración con embajadas y centros culturales. Veo un gran trabajo en equipo que tiene potencial, pero que aún no se expresó plenamente", concluyó Abodi.

La UEFA también había autorizado de modo "excepcional" el pedido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para organizar en Miami el partido entre Villarreal y Barcelona que el equipo catalán ganó ayer por 2-0 por la fecha 17 de la Liga de ese país.

Sin embargo, la Liga anunció la cancelación de su proyecto por el cambio de posición de Relevent Sports, empresa que estaba a cargo de organizar el partido en Estados Unidos.

La empresa explicó que canceló el proyecto tras las protestas contra el viaje a Estados Unidos que generaron "demasiada incertidumbre en las últimas semanas", por lo cual habría sido "irresponsable empezar a vender entradas" para el partido.

