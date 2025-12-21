ANSA/Serie A: Despertó Fiorentina

Rolando Mandragora abrió el marcador a los 21' con zurdazo rasante, desviado en el neerlandés Juergen Ekkelenkamp, que dejó sin reacción al arquero rumano Razvan Sava, quien ingresó a los 11' por el defensor belga Christian Kabasele.

Sava ingresó minutos después de que el árbitro Maurizio Mariani expulsara al arquero nigeriano Maduka Okoye por una violenta infracción fuera del área contra Moise Kean, quien aportó un doblete para sellar el triunfo de Fiorentina en el estadio Artemio Franchi.

Moise Kean marcó a los 56' (tras capturar un rebote en el palo luego de un remate cruzado de Fabiano Parisi) y a los 68' (con un derechazo bajo), luego de las conquistas del islandés Albert Gudmundsson (42' con un zurdazo al ángulo) y de Cher Ndour, en el quinto minuto adicionado del complemento con un cabezazo tras un centro de Nicoló Fagioli.

El equipo "violeta" del DT Paolo Vanoli, que alineó al brasileño Dodó, era el único equipo sin triunfos en la edición 2025-26 de la Serie A, en la que sigue en el último puesto, ahora con 9 puntos, detrás del Hellas Verona (12) y del Pisa (11), que completan la zona de descenso.

A su vez, el Udinese del DT alemán Kosta Runjaic, que descontó a los 66' mediante un golazo del francés Oumar Solet, quedó en el undécimo puesto con 21 puntos, la misma cantidad que Sassuolo y Cremonese.

Algunos aficionados silbaron al término del partido, renovando su malestar por la campaña del equipo "violeta", que el pasado jueves 18 cayó por 1-0 como visitante contra el Lausana suizo por la sexta y última fecha de la fase de liga de la quinta edición de la Conference League, en la que Fiorentina deberá jugar el repechaje para intentar clasificarse a octavos de final.

Los fanáticos que suelen ocupar la Curva Fiesole en el Estadio Artemio Franchi, de Florencia, adelantaron en la víspera que dejarían desierto ese sector durante los primeros 20 minutos del partido ante Udinese a modo de protesta por la paupérrima campaña del equipo.

Fiorentina, subcampeón en 2022-23 y en 2023-24, finalizó en el decimoquinto puesto en la fase de Liga de la Conference League y buscará clasificarse a la próxima fase frente a Jagiellonia o ante Omonia Nicosia, que finalizaron en el decimoséptimo y en el decimoctavo lugar, rival que se definirá el 16 de enero cuando la UEFA realice el sorteo de los cruces en Nyon.

Ese tropezón en Suiza por la Conference League volvió a generar dudas, según la prensa italiana, respecto de la continuidad de Vanoli, quien después de la derrota contra Lausana interrumpió el "silenzio stampa" que la directiva ordenó al DT y al plantel tras la caída por 2-1 como local ante Hellas Verona por la decimoquinta fecha de la Serie A.

La directiva también decidió que el DT y el plantel debían permanecer concentrados en el Viola Park por tiempo indefinido, al menos hasta el partido ante Udinese, el cual registró la esperada reacción de una Fiorentina que había iniciado la temporada con aspiraciones más ambiciosas tras haber finalizado en el sexto puesto de la edición 2024-25 de la Serie A.

Vanoli volvió a evitar el diálogo con la prensa, pese a haber celebrado su primer triunfo en la Serie A con Fiorentina, con la que había registrado 2 empates y 3 caídas.

El DT había iniciado su ciclo luego de la derrota por 2-1 que el equipo "violeta" sufrió en Alemania contra Mainz por la tercera fecha de la fase de liga de la Conference League, en la que tuvo como DT a Daniele Galloppa, promovido de manera interina del equipo "Primavera" para reemplazar a Stefano Pioli, despedido tras la undécima fecha de la Serie A.

Por su parte, Runjaic lamentó la incapacidad del Udinese para reaccionar tras la expulsión de Okoye, pero consideró que "también perdimos porque Fiorentina es un buen equipo".

"No hubo reacción, es una pena. El equipo no reaccionó, habrá un análisis a fondo. No sé si hubo problemas de concentración. En cuanto a situaciones individuales, debemos preguntarle a los jugadores, no a mí", indicó Runjaic en conferencia de prensa.

"Jugamos bien los primeros 5 minutos, pero la tarjeta roja lo cambió todo. Fue un regalo, pero estas cosas pueden pasar. Estoy decepcionado por la falta de reacción y por recibir goles fáciles contra un equipo que lucha por evitar el descenso", agregó el DT alemán.

"Lo siento por la afición, pero estoy seguro de que lo compensaremos contra Lazio. También felicito a Fiorentina por su primera victoria de la temporada", completó Runjaic sobre el duelo del sábado 27 contra el equipo de la capital italiana por la fecha 17 de la Serie A.

Mucho más enfático fue el director deportivo del Udinese, Gianluca Nani, quien reconoció que "no hay excusas" para el desempeño del equipo en Florencia.

"Se puede ganar también con 10 y con 9 jugadores. Tuvimos una actuación terrible, éste es el resultado. No tendremos una Navidad tranquila: cuando pierdes 5-1, incluso con 10 hombres, sigue siendo 5-1", remarcó Nani.

"Debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones y mirar más allá de los incidentes negativos. Como club, puedo expresar nuestra decepción porque queríamos darnos un regalo de Navidad después del Napoli. En cambio, estamos aquí comentando una derrota dolorosa", añadió al recordar el triunfo por 1-0 contra el equipo partenopeo por la fecha 15 del torneo.

"Hay decepción, tanto por nuestra parte como por parte de los jugadores. Debemos tomarlo como una lección y como algo que no volverá a suceder", enfatizó Nani, quien además reconoció estar "preocupado porque no podemos dar el salto de calidad, y eso es decepcionante, porque somos un buen equipo".

"Si quieres dar el salto, tienes que cambiar de actitud", concluyó el director deportivo del Udinese. (ANSA).