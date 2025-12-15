ANSA/Serie A: Roma venció al Como y sigue en la pelea

Wesley abrió el marcador a los 61' con un derechazo cruzado y rasante tras recibir del argentino Matías Soulé para sellar la victoria de Roma en el estadio Olímpico.

Con esta victoria, el equipo "giallorosso" del DT Gian Piero Gasperini, que alineó a Wesley (amonestado) y a Soulé (reemplazado a los 82' por el jamaiquino Leon Bailey), se confirmó en el cuarto puesto de la Serie A con 30 puntos, seis más que Como, que contó con el argentino Nicolás Paz (amonestado).

Roma visitará el sábado 20 a Juventus, que marcha quinto con 26 puntos, por la decimosexta fecha de la Serie A, en la que el líder Inter (33) y los escoltas Milan (32) y Napoli (31) postergarán sus presentaciones porque esta semana viajarán con Bologna (25) a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de Italia 2025.

Si Roma vence a Juventus alcanzará al tope de la tabla al Inter, que recibirá al Lecce (decimocuarto con 16 puntos) el miércoles 14 de enero de 2026, el mismo día que Napoli será local del Parma (14), mientras que al día siguiente Bologna visitará al Hellas Verona (12) y Milan jugará en campo del Como para completar la decimosexta fecha de la Serie A.

En cuanto al futuro, Gasperini ya sabe que en las próximas fechas sufrirá las bajas del zaguero marfileño Evan Ndicka y del mediocampista marroquí Neil El Aynaoui, quienes disputarán la Copa Africana de Naciones 2025 prevista del domingo 21 de este mes al 18 de enero de 2026.

"Nunca firmo, pero estaría contento con el cuarto puesto al final del campeonato. Más que el resultado final, me importan este tipo de partidos ahora mismo", declaró Gasperini a Sky Sport.

"Estos chicos lo dan todo. No es seguro que con jugadores más fuertes tuviéramos el mismo espíritu o disponibilidad. Por ahora, somos un buen equipo que puede mejorar, pero jugar contra nosotros no es fácil para nadie", remarcó el DT de Roma, quien destacó el "gran partido de Soulé".

"Pero esta noche me cuesta distinguir las actuaciones. En cualquier caso, ambos equipos hicieron un gran partido, y luego lo hicimos bien porque jugamos hacer nuestro mejor partido en casa", concluyó Gasperini.

Por su parte, Como deberá esperar al sábado 27 para volver a jugar, pues ante la postergación de su partido contra Milan, recién volverá a competir en la decimoséptima fecha, en la que visitará al Lecce.

"Necesitábamos más calidad sobre el terreno de juego contra un equipo físico como Roma. Sigo estando orgulloso del equipo por jugar hasta el final, pero felicitaciones. Creo que tienen un jugador muy fuerte en Soulé, disfrutémoslo aquí en Italia", analizó el DT del Como, el español Cesc Fábregas, en diálogo con la cadena Sky Sport.

Fábregas también reveló que Nico Paz "tuvo fiebre durante tres días y lo obligamos a jugar", pero aclaró que "no tuvimos muchas opciones" para reemplazar al talentoso jugador argentino. Por último, el DT español expresó que "el 99,9% de los jugadores no habrían parado" al ser consultado sobre la actitud de los jugadores de Roma en la acción del gol de Wesley tras un choque entre el neerlandés Devyne Rensch y su compatriota Jayden Addai, quien acusó una lesión y generó un leve reclamo del Como.

(ANSA).