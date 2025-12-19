ANSA/Sociedad: Mascotas en 10 millones de familias italianas

Así lo indican los últimos datos disponibles del Istat, correspondientes a 2024, que confirman una tendencia en alza respecto de años anteriores: en 2015, la proporción era del 36,2%.

La información surge de la Encuesta Multitemática "Los ciudadanos y el tiempo libre", en la que el instituto estadístico italiano releva la presencia de animales domésticos en los hogares. Según las estimaciones, en las familias italianas viven en total unos 25,5 millones de animales domésticos.

Perros y gatos son, con amplia diferencia, los más comunes: el 33,9% de las familias alberga al menos uno de los dos. En particular, el 22,1% de los hogares tiene uno o más perros, mientras que el 17,4% convive con uno o más gatos.

Entre las familias que poseen estos animales, el promedio es de 1,3 perros y 1,8 gatos por hogar.

Mucho menor es la proporción de familias con peces (3,2%), mientras que alrededor del 6% tiene otras especies de animales domésticos. Dentro de este grupo se destacan sobre todo aves (1,5% de las familias) y tortugas (1,3%).

Tras un período de estabilidad entre 2006 (36%) y 2015 (36,2%), la presencia de mascotas en los hogares creció 1,5 puntos porcentuales entre 2015 y 2024.

El aumento se explica principalmente por el crecimiento de las familias con perros, que pasaron del 20,7% en 2006 al 22,1% en 2024. Más moderado fue el incremento en los hogares con gatos (del 16,4% al 17,4%), mientras que la presencia de otros animales muestra una leve caída (8,1% en 2024).

En términos familiares, el 51,2% de las parejas con hijos de 14 años o más tiene animales domésticos, seguidas por el 48,8% de los hogares monoparentales con hijos de la misma franja etaria.

En paralelo, se registra un fuerte aumento —10 puntos porcentuales— entre las parejas sin hijos con miembros menores de 65 años, que pasaron del 38% en 2006 al 47,9% en 2024.

Siempre en 2024, el 38,1% de las personas de 11 años o más declaró ocuparse del cuidado de animales domésticos: el 23,8% lo hace de manera habitual (una o más veces por semana) y el 14,3% con menor frecuencia.

Desde el punto de vista territorial, el centro del país y los municipios pequeños encabezan la clasificación. En el Centro, el 42,7% de las familias tiene mascotas, mientras que en los municipios de hasta 2.000 habitantes la proporción asciende a casi una de cada dos familias (47,7%). (ANSA).