ANSA/Sociedad: Seis millones de italianos viajan por Navidad, pero el tiempo inestable

Más de 6 millones de italianos se preparan para viajar, confirmando así el deseo de desplazarse, a pesar del clima adverso y del entorno económico incierto.

El 83% de los viajeros permanecerá en Italia, y entre ellos, el 25% optará por destinos cercanos a su región de residencia, eligiendo lugares fácilmente accesibles. Un millón de personas planea pasar las fiestas en capitales europeas o en un país fuera de Europa.

Según cálculos de Confturismo Confcommercio, en el 60% de los casos se trata de vacaciones cortas, con un máximo de 1 o 2 noches.

El 29% se alojará en hoteles, mientras que el 40% optará por casas de amigos y familiares o por segundas residencias.

La lista de los destinos más populares está encabezada por la montaña, con el 20% de las preferencias, seguida de las localidades costeras y las ciudades de arte, que siguen siendo elecciones muy apreciadas durante la temporada navideña.

El 59% de los italianos viajará en pareja, el 36% con hijos, y el 11% viajará solo. El gasto medio previsto ronda los 390 euros por persona.

Según las previsiones de Coldiretti y Campagna Amica, más de 2 millones de personas, tanto italianos como extranjeros, pasarán las festividades en uno de los 26.000 agroturismos, que ofrecen pernoctaciones y comidas, con un aumento del 5% en comparación al año pasado.

La mayoría de los clientes son italianos, alrededor del 80%, y la estancia promedio es de tres noches.

En invierno, la elección de la campaña no se debe solo a la cocina auténtica, sino también al turismo experiencial, con el enoturismo y el oleoturismo a la cabeza de las preferencias, seguidos de las rutas dedicadas a la cerveza artesanal y a los quesos.

Según Campagna Amica, los turistas gastronómicos representan el 59% del total, y también aumentó el interés por las visitas a los lugares de producción.

Si bien el clima contribuya con abundante nieve creando un ambiente mágico, también habrá lluvia, viento y, en Trieste, la bora. Esto se debe a un vórtice alimentado por corrientes más frías del este que afectarán gran parte del país.

En los Alpes Occidentales se esperan copiosas nevadas, con acumulaciones de 100-120 centímetros de nieve fresca en solo 24 horas en la zona de Artesina y Prato Nevoso (Alpes Marítimos).

"Un fenómeno realmente importante que no se había visto en años en esta zona", comentaron los meteorólogos.

Hasta el día de San Esteban, el área de presión baja seguirá atrapada en el Mediterráneo centro-occidental, generando mal tiempo en Italia. Además de la lluvia dispersa en varias partes, fuertes vientos del este llevarán de nuevo la nieve a altitudes relativamente bajas en el norte de los Apeninos.

Este vórtice en el Mediterráneo se verá constantemente alimentado por corrientes frías del Este, con inevitables descensos de temperatura y bajadas en la cota de nieve en algunas áreas.

En las montañas, en la frontera entre Liguria, Emilia y Toscana, se observarán nevadas por encima de los 700-800 metros, con acumulaciones que superarán los 1000 metros de altitud. En cambio, habrá un "blanquísimo" Navidad en todas las áreas por encima de los 1000-1200 metros en el Piemonte occidental y meridional, así como en Valle d'Aosta. (ANSA).