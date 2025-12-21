ANSA/Supercopa de Italia: Napoli y Bologna por el título

Andrea Colombo fue designado para dirigir el partido previsto en el estadio Al-Awwal Park de Riad, que también albergó el triunfo por 2-0 del Napoli ante Milan y la victoria por 3-2 del Bologna contra Inter en definición por penales tras el empate 1-1 entre sí.

Napoli, escolta del Inter en la Serie A, avanzó a la definición tras eliminar al Milan, que ganó la Supercopa de Italia 2024, mientras que Bologna superó al "neroazzuro", escolta del equipo partenopeo en la edición 2024-25 del torneo de la primera división del "Calcio".

El equipo del DT Antonio Conte irá por su tercer título de la Supercopa de Italia: primero la ganó en 1990 (goleó por 5-1 a Juventus con Diego Maradona) y repitió en 2014, en Doha, al superar 6-5 al mismo rival por penales tras igualar 2-2.

Asimismo, Napoli buscará "sacarse la espina" por las caídas en 2012 (4-2 frente a Juventus en suplementario), en 2020 (al caer por 2-0 nuevamente frente al equipo turinés) y en 2023 (perdió 1-0 con Inter, en Riad, en la primera edición con nuevo formato).

"Ganar y llegar a la final de la Supercopa te da energía, confianza y entusiasmo para el partido decisivo. El trofeo es un impulso muy importante. Recuperamos la energía y jugamos sabiendo que es bonito llegar a la final, pero luego sólo recuerdan al campeón", afirmó Conte.

"Si Bologna tuviera más hambre que nosotros mañana, sería culpa nuestra, una limitación. Bologna puede levantar el trofeo, pero demostrando ser más fuerte que nosotros en el campo", aclaró el entrenador del equipo partenopeo.

"Este año, Bologna jugó mejor que nosotros en la segunda parte y ganó en la liga. Comparado con ese partido, era importante para nosotros encontrar nuevas soluciones tácticas", destacó sobre el 2-0 en el Estadio Renato Dall'Ara por la fecha 11 de la Serie A.

"Las analizamos con honestidad y reiniciamos, sumando 5 victorias. Luego caímos 2 veces, y ahora volvimos a empezar contra Milan en semifinales. Si juegas cada 3 días, no es fácil motivar todo el tiempo a los jugadores, que ahora están listos", aseguró Conte.

"Es inevitable revisar el partido que ya jugamos contra ellos, buscando aspectos positivos y áreas de mejora. Lo hicimos, y Bologna sin duda lo hace", advirtió el DT del Napoli, quien elogió a Vincenzo Italiano como "un entrenador que siempre quiere mejorar".

"Fue ascendiendo, como yo, y dondequiera que estuvo, siempre lo hizo bien, demostrando su pasión y determinación por mejorar.

Los entrenadores no podemos parar, pero debemos impulsarnos cada día para mejorar nuestros conocimientos. Claramente tiene pasión y merece un aplauso", destacó Conte a su colega del Bologna.

La cautela de Conte respecto del partido contra Bologna alude a que desde 2023 ambos equipos jugaron 6 partidos, con 3 empates, 2 victorias del equipo "rossoblú" y sólo 1 victoria del Napoli, que alineará a los brasileños Juan Jesús y David Neres, pero sufrirá la ausencia de Sam Beukema, mediocampista neerlandés que sufrió una lesión en un pie en la práctica de ayer.

Para Bologna, en tanto, será la posibilidad de ganar la Supercopa por primera vez en una final inédita tras haber conquistado por tercera vez en la historia la Copa Italia en 2025 (las primeras dos las celebró en 1970 y en 1974) al superar por 1-0 a Milan en la definición de ese torneo que animaron en el Estadio Olímpico de Roma, el 14 de mayo.

El equipo de Italiano, que como DT de Fiorentina perdió con West Ham y Olympiacos las finales de las ediciones 2022-23 y 2023-24 de la Conference League, irá por un nuevo trofeo, que le permitirá además ganar un premio de 11 millones de euros.

"Es otro acontecimiento histórico. Estamos ilusionados, jugaremos una final importante para Bolonia, para el club y para el Bologna. Intentaremos encontrar una solución entre esta noche y mañana. Enfrentaremos a un equipo de primera categoría e intentaremos ganarnos el respeto y hacer que un gran Napoli sea difícil, para enorgullecer a nuestra afición", adelantó Italiano.

"Es una historia diferente a la de la liga, es un partido único, el factor emocional pesará mucho, será una historia diferente, y no podemos permitirnos ningún error", enfatizó Italiano, que sufrirá la ausencia de Federico Bernardeschi, quien sufrió la fractura de la clavícula izquierda frente al Inter, de la cual será operado el martes, y será baja por al menos un mes y medio, según informó el cuerpo médico del club "rossoblú".

En cambio, Italiano sí contará con Riccardo Orsolini, su goleador en el campeonato con 6 festejos (dos menos que el argentino Lautaro Martínez, de Inter, máximo artillero de la Serie A), y con el arquero Federico Ravaglia, uno de los artífices de la clasificación a la final de la Supercopa al desviar dos de los remates del equipo "nerazzurro".

"'Las finales no se juegan, se ganan', es una frase perfecta.

Porque si pierdes una, te sientes fatal. He jugado 8, algunas ganando y otras perdiendo. La de mañana será mi segunda con Bologna, y es histórica, sobre todo porque quiero que mi Bologna sea recordada como los grandes del pasado", explicó Italiano en rueda de prensa.

Además, Italiano, quien planea alinear al colombiano Jhon Lucumí y al argentino Santiago Castro, correspondió los elogios que recibió de su colega del Napoli: "siempre hay algo que aprender de Conte, un ganador", aseveró.

"Tenemos que evaluar las recuperaciones de los que jugaron contra Inter, y no puedo cometer ningún error en el once inicial. Tendremos que ser más que un solo equipo porque todos necesitan estar concentrados. No podemos lamentarnos y ser fuertes en todos los aspectos. Estos son partidos en los que debemos cometer cero errores", concluyó Italiano. (ANSA).