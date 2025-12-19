ANSA/Tecno: Actores británicos dispuestos a una huelga anti-IA

Esta iniciativa coincide con lo que ya ocurrió en Hollywood, con las protestas de guionistas y actores que paralizaron la industria en 2023.

Se pidió a los miembros de Equity que expresaran su opinión sobre la práctica común de capturar la imagen de los actores para su uso futuro, y el 99% de los votantes se opuso, incluso a riesgo de verse transformados en "clones" digitales.

"El 90% de la televisión y el cine se realiza bajo estos acuerdos. Más de tres cuartas partes de los artistas que trabajan en ellos están afiliados a sindicatos. Esto demuestra que están dispuestos a detener la producción si no se respetan sus derechos", declaró el secretario general de Equity, Paul Fleming.

Tras esta votación, el sindicato anunció que solicitará formalmente a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (PACT, sigla en inglés), la asociación que representa a la mayoría de las productoras británicas de cine y televisión, que se siente a la mesa de negociaciones con una propuesta para proteger a los actores del uso de la Inteligencia Artificial. De lo contrario, se realizará una segunda votación para convocar una huelga.

El proyecto de los actores del Reino arriba poco después del comenzado en el mundo de la música, como la protesta iniciada por Sir Paul McCartney que, junto a otros famosos cantantes y músicos, alzaron su voz contra el uso indiscriminado de la IA y, en particular, las regulaciones introducidas por el gobierno británico de Keir Starmer para facilitar la expansión del negocio tecnológico relacionado, con repercusiones en los derechos de autor y la protección de la creatividad de los artistas. (ANSA).