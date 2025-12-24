ANSA/Tecno: Bolivia abre puertas a Starlink y promete internet universal

Con la nueva ley, empresas globales como Starlink de SpaceX, OneWeb y el proyecto Amazon Leo están autorizadas a ofrecer servicios en Bolivia.

Según el gobierno, el decreto busca reducir estructuralmente la brecha digital y ampliar la cobertura de internet, con especial atención a las zonas rurales y más aisladas de Bolivia. La medida también prevé la creación del primer centro digital en El Alto, que se espera que entre en funcionamiento en febrero de 2026 y se extienda gradualmente a otras regiones.

"Hablemos del futuro: este es un decreto histórico para ampliar la cobertura de internet, reducir la brecha digital y garantizar la conectividad para todos los bolivianos, independientemente de su ubicación o condición social", declaró Paz en una conferencia de prensa publicada por los principales medios locales.

El presidente enfatizó que la apertura a los operadores satelitales permitirá una internet real, accesible y permanente en todo el país.

El jefe de Estado finalmente destacó el valor estratégico de la conectividad, calificándola no solo de avance tecnológico, sino de herramienta clave para la educación, la salud, la producción y la seguridad.

Los puntos clave de la nueva estrategia digital son: - Un Polo Tecnológico en El Alto: En febrero de 2026 se inaugurará el primer centro digital en la ciudad de El Alto, orientado a fortalecer la economía del conocimiento.

- Inversiones extranjeras: Se confirmó que delegaciones de Tesla, Amazon y Oracle visitarán Bolivia próximamente para anunciar proyectos de transformación digital.

- Capacitación masiva: El plan incluye la entrega de 10.000 becas para que jóvenes bolivianos se formen en empresas como Google, IBM y AWS en áreas de Inteligencia Artificial y ciberseguridad.

La nueva apertura plantea un desafío directo para Entel, la operadora estatal, que deberá competir en un mercado ahora abierto a la tecnología satelital de última generación. (ANSA).