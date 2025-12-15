ANSA/Tecno: Duplica en Italia en un año uso de la IA

Es lo que arrojan los datos del Instituto Nacional italiano de estadística (ISTAT) sobre las empresas en 2025, según los cuales todavía la difusión de la IA presenta un margen amplio para un mayor crecimiento.

El 83,6% de las empresas no adopta ninguna tecnología de la IA, registrando un nivel de penetración todavía muy escaso.

Este año el 16,4% de las empresas con al menos 10 trabajadores utiliza al menos una tecnología de IA, marcando un significativo aumento respecto al 8,2% de 2024 y al 5% de 2023.

Las empresas de mayores dimensiones registran un aumento más notable en términos absolutos, al pasar del 32,5% de 2024 al 54,1%, ampliando la distancia respecto a las pequeñas y medianas empresas, cuyo uso se duplica, pasando del 7,7% al 15,7%.

Las empresas del noroeste registran un aumento más acentuado, pasando del 8,9% de 2024 al 19,3%.

El porcentaje de las pequeñas y medianas empresas con un nivel base de digitalización (es decir, que usan al menos 4 tecnologías digitales sobre 12) es de 79,5%, mientras que el 37,3% tiene niveles altos (al menos 7 sobre 12).

Analizando las tecnologías de IA usadas por sectores de actividad económica se pone en evidencia que las empresas activas en informática y en otros servicios de información llegan al 53% (en 2004 era 36,7% y en 2023 el 23,6%), el 49,5% las actividades de producción cinematográfica, video y programas televisivos, de grabación musical y el 37,3% las de telecomunicaciones.

Lo que frena la adopción de la IA es sobre todo la falta de competencias adecuadas: esto sucede de hecho en casi el 60% de las empresas que lo han valorado pero que no han realizado inversiones en este campo.

El 47,3% de las empresas lo ha valorado pero después no ha realizado inversiones en IA por falta de claridad sobre las consecuencias legales.

El análisis de los datos y el uso de la IA son más frecuentes entre las empresas del sector energético (53,6 y 33,2%, respectivamente), de servicios de información (52,7% y el 51,3%) y de las profesiones técnicas (46,2% y 35,7%).

Otros indicadores, más prácticos para medir las relaciones de mercado, como el uso de las redes sociales (59,0% de las empresas de más de 10 trabajadores) y las ventas online (14,7%) están más extendidos entre los sectores del comercio (el 72,8% y el 19,1%), del alojamiento y la restauración (82,3 y 34,6%).

En concreto, respecto a las ventas online, en general el 20,1% de las empresas con al menos 10 empleados ha realizado ventas online (frente al 20,4 en 2024), generado el 15,7% de la facturación total (16,9 en 2024 y 17,7 en 2023). (ANSA).