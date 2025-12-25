ANSA/Tecno: EEUU prohibirá la venta de drones comerciales fabricados en el exterior

La medida afecta también a DJI, la empresa china líder mundial en la fabricación de drones comerciales, que no podrá introducir nuevos modelos en el mercado estadounidense.

En un comunicado publicado en su sitio web, la FCC explicó que, tras una investigación realizada por un organismo designado por la Casa Blanca, se concluyó que los drones y sus componentes críticos fabricados fuera de Estados Unidos representan "riesgos inaceptables para la seguridad del país y para la seguridad de sus ciudadanos".

Según el ente regulador, "criminales, actores hostiles y terroristas pueden utilizar estos dispositivos para desarrollar nuevas y graves amenazas contra el país".

El plazo para actualizar la llamada covered list —el registro de compañías consideradas riesgosas— vencía el 23 de diciembre, fecha en la que la FCC confirmó el endurecimiento de la normativa, extendida ahora a todas las empresas extranjeras que producen drones y componentes asociados.

De acuerdo con medios internacionales, la decisión no afectará a los drones ya adquiridos por los consumidores ni a los modelos que ya estaban en el mercado, dado que habían sido aprobados previamente por la FCC. Sin embargo, a partir de ahora, DJI y otros fabricantes extranjeros no podrán obtener la autorización del organismo para comercializar nuevos modelos en Estados Unidos.

En declaraciones al sitio Politico, DJI cuestionó la decisión y afirmó que "no está claro qué información utilizó el Ejecutivo estadounidense", subrayando que sus productos "están entre los más seguros del mercado y cuentan con años de auditorías y revisiones".

Según datos de la consultora Markets and Markets, DJI domina ampliamente el mercado global de drones comerciales, seguida por la china Autel Robotics, la francesa Parrot y la estadounidense Skydio. (ANSA).