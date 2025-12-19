ANSA/Tecno: TikTok acuerda vender su negocio en EE. UU. a inversores locales

Según un memorando interno citado por el sitio Axios, la operación prevé su cierre el próximo 22 de enero, de acuerdo con un mensaje enviado a los empleados por el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew.

En el marco del acuerdo, Oracle, Silver Lake y MGX —firma con sede en Abu Dhabi— poseerán en conjunto el 45% de la nueva entidad estadounidense. Cerca de un tercio de la compañía quedará en manos de afiliadas de los actuales inversores de ByteDance, mientras que alrededor del 20% permanecerá bajo control directo de ByteDance, según detalla el documento.

El acuerdo representa el desenlace de una saga que se extendió durante varios años y atravesó distintas administraciones en Washington. El objetivo central fue reducir la influencia de la empresa china sobre TikTok en Estados Unidos, en medio de crecientes advertencias de funcionarios y legisladores sobre el posible acceso del gobierno chino a datos de usuarios estadounidenses.

La disputa comenzó en 2020, cuando el entonces presidente Donald Trump emitió un orden ejecutivo que exigía a ByteDance vender las operaciones estadounidenses de TikTok o enfrentar su prohibición en el país. Aunque en ese momento se exploraron acuerdos preliminares, la venta no llegó a concretarse y el tema quedó abierto durante los años siguientes.

En septiembre pasado, la Casa Blanca y el gobierno chino alcanzaron un acuerdo de principio para avanzar en la venta del negocio estadounidense a una joint venture controlada por inversores estadounidenses, liderados por Andreessen Horowitz, Silver Lake y Oracle. Ese entendimiento sentó las bases del acuerdo ahora confirmado.

En paralelo, el Congreso estadounidense aprobó en 2024 una ley que obligaba a ByteDance a desprenderse de TikTok en Estados Unidos o enfrentar la prohibición total de la aplicación. La normativa fue impugnada por la empresa, pero en enero la Corte Suprema ratificó su validez, despejando el camino legal para su implementación.

Pese a la ratificación judicial, Trump —ya de regreso en la Casa Blanca— postergó en varias ocasiones la aplicación efectiva de la ley mediante una serie de órdenes ejecutivas, mientras su administración continuaba negociando una salida que evitara la prohibición de una de las plataformas más populares del país.

TikTok cuenta con más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, lo que convirtió el debate en un tema políticamente sensible, tanto por su impacto en la libertad de expresión como por su peso en la economía digital y la industria publicitaria.

Funcionarios estadounidenses argumentaron de manera reiterada que la estructura de propiedad de TikTok, bajo control chino, representaba un riesgo para la seguridad nacional, al permitir potencialmente el acceso a datos sensibles de ciudadanos estadounidenses. ByteDance negó esas acusaciones y sostuvo que nunca compartió información con el gobierno chino.

El nuevo esquema de propiedad busca garantizar el control mayoritario estadounidense, limitar la influencia de ByteDance y asegurar que el manejo de datos y algoritmos clave quede bajo supervisión local, uno de los principales reclamos de Washington.

Con el acuerdo ya firmado, TikTok se encamina a mantener su presencia en el mercado estadounidense bajo una nueva estructura corporativa, cerrando uno de los capítulos más prolongados y controvertidos de la relación entre tecnología, geopolítica y seguridad nacional en Estados Unidos. (ANSA).