ANSA/Tenis: Alcaraz se separa de Ferrero

"Es muy difícil para mí escribir este post... Después de más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa como entrenador y jugador", escribió Alcaraz, quien aseguró que la decisión fue mutua.

"Empezamos este viaje cuando era un niño, y durante todo este tiempo has estado a mi lado en una trayectoria increíble, dentro y fuera del campo. Ahora se avecinan cambios para ambos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Estoy tranquilo, sabiendo que a los dos no nos queda nada que dar", completó Alcaraz.

Sin embargo, Ferrero, quien guió a Alcaraz a ganar 24 títulos (6 de Grand Slam), publicó minutos después otro mensaje en el que manifestó una versión distinta a la del tenista español, que llegó al tope del ranking por primera vez con 19 años en 2022.

"Hoy es un día difícil. Fuimos un equipo increíble a pesar de las dificultades, y estoy seguro de que seguirán cosechando grandes éxitos. Ojalá hubiera podido continuar", expresó Ferrero.

"Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de volver a cruzarse.

Gracias de corazón", completó Ferrero, que también fue número 1 del ranking mundial.

La prensa española adelantó que Alcaraz, de 22 años, eligió a Samuel López (55) como reemplazante de Ferrero (45), a quien comenzó a asistir en 2024.

Ambos entrenadores ganaron recientemente el premio "Coach del año" de la ATP, el cual Ferrero había recibido en 2022.

Ferrero, que en su exitosa carrera fue campeón de Roland Garros y finalista del US Open en 2003, comenzó a entrenar tras su retiro al alemán Alexander Zverev (3), con quien comenzó a trabajar en 2017. (ANSA).