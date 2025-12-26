ANSA/Terrorismo: EE. UU. atacó posiciones de EI en Nigeria

Así anunció el presidente estadounidense Donald Trump el ataque contra Estado Islámico en Nigeria en su plataforma de redes sociales, Truth.

"Que Dios bendiga a nuestras fuerzas armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa su masacre de cristianos", agregó.

El presidente detalló que "esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha atacado y asesinado brutalmente, principalmente a cristianos inocentes, a una escala nunca vista en muchos años, e incluso siglos".

"Ya les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hicieron. El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques impecables, como solo Estados Unidos puede hacerlo", añadió.

Tras afirmar que los cristianos se enfrentaban a una "amenaza existencial" que rozaba el "genocidio", Trump amenazó el mes pasado con emprender acciones militares contra los yihadistas en Nigeria.

Un video de 10 segundos, publicado posteriormente por el Pentágono, parece mostrar un misil lanzado de noche desde la cubierta de un buque de guerra con bandera estadounidense.

El Comando África de Estados Unidos informó en X que había atacado "a petición de las autoridades nigerianas, matando a varios terroristas del ISIS" en el estado de Sokoto.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth se mostró "agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano", y elogió las acciones de su departamento.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria confirmó los ataques aéreos estadounidenses el viernes.

"Las autoridades nigerianas mantienen su compromiso con la cooperación estructurada en materia de seguridad con sus socios internacionales, incluido Estados Unidos, para combatir la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento", declaró en un comunicado.

Por su parte, el canciller, Yusuf Tuggar, reveló que Nigeria proporcionó a Estados Unidos información de inteligencia sobre los yihadistas antes de las incursiones estadounidenses contra militantes del Estado Islámico en el noroeste del país africano.

"Fue Nigeria quien proporcionó la información", declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, a la cadena de televisión local ChannelsTV, al revelar que había hablado por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Hablamos dos veces. Hablamos durante 19 minutos antes del ataque y luego volvimos a hablar durante otros cinco minutos antes de que comenzara". (ANSA).